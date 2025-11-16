Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut

Nicoleta Guță, fiica celebrului cântăreț de manele Nicolae Guță, arată acum de nerecunoscut.

Celebra artistă de muzică de petrecere s-a schimbat complet și puțini dintre fanii săi o mai recunosc în 2025. Nicoleta Guță a trecut printr-o serie de schimbări în ultimii ani, iar acum arată ca un model de pe coperțile revistelor.

Cum arată Nicoleta Guță în 2025

Blondina nu mai e tânăra în anii 2000, când făcea senzație cu melodiile pe care le cânta alături de tatăl ei, Nicolae Guță.

Nicoleta Guță, în vârstă de 40 ani, arată mult mai tânără, de parcă refuză să înregistreze trecerea timpului. Cântăreața de manele are un chip lipsit de riduri, cu un ten fresh, o siluetă de invidiat și același zâmbet jovial cu care și-a cucerit fanii acum 20 de ani.

La un moment dat, Nicoleta Guță ajunsese să cântărească 100 de kilograme din cauza stilului său de viață. Acela a fost pentru ea momentul în care a decis să pună piciorul în prag și să facă o schimbare.

Tânăra cântăreață de manele i-a surprins pe urmăritorii ei de pe rețelele de socializare cu ultimele imagini postate cu ea. Recent, artista și-a lansat propriul podcast intitulat Dincolo de scenă. În acest podcast, Nicoleta Guță le oferă oportunitatea artiștilor invitați să își spună povestea vieții lor, dincolo de lumina reflectoarelor, lăsându-i pe fani să îi descopere ca oameni.

Invitatul din primul episod de podcast a fost chiar tatăl ei, Nicolae Guță, cu care a discutat atât despre muzică, dar și despre viața personală.

Chiar dacă ea însăși s-a retras de mai mulți ani din lumina reflectoarelor, Nicoleta Guță a ales să continue să facă muzică, să lanseze piese noi și să cânte la petreceri, așa cum a făcut-o o viață întreagă.

Una dintre cele mai apreciate apariții recente ale sale este cea de la nunta fiului ei, unde Nicoleta Guță a strălucit prin eleganță și rafinament. Cu o siluetă de invidiat, un machiaj elegant, atitudine de divă și o rochie care a atras toate privirile, Nicoleta Guță a fost o prezență extrem de apreciată.

Artista a slăbit considerabil în ultimii ani, iar fanii au felicitat-o pentru reușita ei. Acum este mult mai concentrată să aibă un stil de viață sănătos, acordă atenție alimentației sănătoase și sportului. Tocmai de aceea, Nicoleta Guță reușește să arate la 40 de ani ca la 20, având un chip tânăr și o talie de viespe.

