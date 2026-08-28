Proiectul controversat care ar schimba cerul nopții pentru totdeauna. Ce vrea să lanseze o companie în spațiu

O companie din SUA a propus un proiect controversat care ar schimba cerul nopții pentru totdeauna, avertizează experții.

Cu acest proiect, compania intenționează să trimită, la cerere, lumina Soarelui din spațiu către Pământ.

Un nou studiu a scos la iveală faptul că sistemul ar putea să lumineze cerul nocturn pentru mult mai mulți oameni decât își propune, scrie MIT Review.

Compania americană Reflect Orbital intenționează să lanseze un satelit de testare numit Earendil-1 chiar în acest an.

Sistemul presupune lansarea pe orbită a unei oglinzi de 18 × 18 metri. Scopul e de a testa fezabilitatea planurilor companiei de a lansa până la 50.000 de sateliți mai mari, cu dimensiuni de 54 × 54 metri, care să reflecte lumina Soarelui către Pământ la cerere.

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Proiectul controversat care ar schimba cerul nopții pentru totdeauna

Utilitatea acestei tehnologii rămâne incertă, însă Reflect Orbital spune că scopul e prelungirea orelor de lumină solară pentru diverse utilizări, inclusiv alimentarea panourilor solare, intervențiile de urgență și activitățile militare.

Lansarea a fost aprobată de Federal Communications Commission în iulie, dar a fost criticată de astronomi și organizații de mediu.

„Acest lucru e incompatibil cu astronomia,” susține Samantha Lawler, astronom la Universitatea din Regina, Canada. „Nu există nicio modalitate de a face asta și, în același timp, de a păstra cerul întunecat.”

Miroslav Kocifaj, astronom la Academia Slovacă de Științe, și colegii săi au calculat efectele mai ample asupra cerului nocturn. Într-un nou studiu, cercetătorii au analizat în ce măsură s-ar împrăștia lumina transmisă către sol de sateliți.

Aceștia au descoperit că, în interiorul zonei vizate de fasciculul de lumină, concepută ca o suprafață circulară cu un diametru de 5 kilometri, un singur satelit Reflect Orbital ar apărea pe cer de aproximativ 40 de ori mai strălucitor decât Luna plină.

Chiar și la 14 kilometri de centrul fasciculului, satelitul ar avea o strălucire comparabilă cu cea a Lunii pline.

Dacă ar fi combinate fasciculele provenite de la 400 de sateliți, așa cum intenționează în cele din urmă Reflect Orbital, lumina rezultată ar avea, în interiorul zonei de 5 kilometri, o intensitate echivalentă cu cea a 10.000 de Luni pline sau 2.4% din intensitatea luminii Soarelui.

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Chiar și la o distanță de până la 80 de kilometri, Kocifaj și colegii săi au calculat că acest fascicul combinat ar fi vizibil sub forma „unei străluciri deasupra orizontului”. Ceea ce înseamnă că cerul nocturn ar fi modificat pentru mult mai mulți oameni decât doar cei aflați în zona pe care Reflect Orbital intenționează să o ilumineze.

„Desfășurarea acestor oglinzi ar fi extrem de dăunătoare pentru astronomie și pentru mediul nocturn,” susține Kocifaj. „Efectele negative se extind cu mult dincolo de zona vizată.”

Olivier Hainaut, astronom la Observatorul European de Sud din Germania, spune că rezultatele studiului nu sunt surprinzătoare, dar sunt totuși utile.

Hainaut a modelat anterior efectele mai ample ale fasciculelor Reflect Orbital și a constatat că acestea ar putea crește luminozitatea cerului cu până la 300% la nivel mondial. Acest nou studiu oferă o imagine și mai completă asupra impactului.

Proiectul ar avea un impact negativ semnificativ, avertizează experții

„Unele dintre ipoteze pur și simplu nu sunt exacte,” a declarat CEO-ul Reflect Orbital, Ben Nowack, despre studiu. „Ideea esențială e că măsurile noastre de protecție, inclusiv menținerea unor zone de excludere, țin cont de împrăștierea luminii.”

Nowack nu a vorbit despre impactul asupra florei și faunei din zona vizată de aceste lumini. Animalele și plantele au propriul ritm circadian și acesta ar putea fi grav afectat cu o astfel de tehnologie.

CEO-ul companiei spune că firma „a analizat în profunzime preocupările legitime exprimate de astronomi, cercetători din domeniul mediului și oameni de știință” și că părerile acestora „au contribuit la dezvoltarea tehnologiei și a planurilor operaționale”.

Kocifaj spune însă că Reflect Orbital nu a furnizat date care să-i susțină afirmațiile. Compania „afirmă că există măsuri de protecție, că împrăștierea e luată în calcul și că modelele sunt actualizate, dar nu oferă cifre, nicio descriere a modelului, nicio ipoteză și nicio dată”, spune el.

„Prin urmare, nu există nimic care să poată fi analizat din punct de vedere tehnic. Calculele noastre produc cifre concrete,” a declarat expertul.

Reflect Orbital intenționează să își plaseze sateliții pe orbite cu înclinație mare în jurul Pământului, aproape de la un pol la celălalt. Acest lucru le va permite să reflecte lumina Soarelui în orele de dinaintea răsăritului și după apus, prelungind astfel durata zilei în anumite locații.

În cele din urmă, compania spune că vrea să plaseze sateliții suficient de sus pentru a putea furniza lumină 24 de ore din 24 anumitor zone de pe Pământ.

În august, un grup de organizații, printre care DarkSky International și American Bird Conservancy, a cerut FCC să își reanalizeze aprobarea pentru satelitul Earendil-1. Pe lângă impactul asupra astronomiei, evidențiat de acest studiu și de cercetările privind viitorii sateliți, grupul a atras atenția și asupra posibilelor consecințe negative pentru aviație și fauna sălbatică.

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„Solicitarea noastră principală e simplă. Anularea deciziei Space Bureau și impunerea unei analize legale privind interesul public și în conformitate cu NEPA, National Environmental Policy Act,” susține grupul.

Potrivit chiar companiei Reflect Orbital, sateliții ar putea prezenta și riscuri pentru oameni. Într-un document transmis FCC în martie, compania a precizat că observarea satelitului Earendil-1 cu un telescop cu diametrul mai mare de 12 inchi ar putea fi periculoasă pentru ochii oamenilor.

Compania a adăugat însă că astfel de observații sunt „puțin probabil să ducă la vătămări semnificative”, deoarece sateliții nu sunt luminoși în permanență.