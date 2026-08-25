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Cea mai rapidă stea din Calea Lactee a fost descoperită. Ce viteză fantastică are

Experții ar fi descoperit cea mai rapidă stea din Calea Lactee, ce are o viteză care a uimit și experții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 15:42 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 15:44
Steaua record a uimit experții | Shutterstock
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Astronomii au detectat cea mai rapidă stea cunoscută din Calea Lactee, care se deplasează cu viteză fantastică în jurul găurii negre supermasive din centrul galaxiei.

Steaua, denumită S301, se deplasează cu aproximativ 25.000 km pe secundă, de 100.000 de ori mai repede decât un avion comercial, scrie The Guardian.

Steaua e, de asemenea, cea mai apropiată stea cunoscută de gaura neagră centrală a Căii Lactee, Sagittarius A*.

Se apropie de aceasta până la o distanță comparabilă cu cea dintre Saturn și Soare.

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Cea mai rapidă stea din Calea Lactee a fost descoperită

„Ceea ce e special la această stea e faptul că orbitează în jurul lui Sagittarius A* pe o orbită foarte strânsă, pe care o parcurge în doar 8.7 ani, și se apropie de gaura neagră până la o distanță de doar 12 ori mai mare decât distanța dintre Pământ și Soare. E ceva fără precedent,” a declarat Felix Mang, expert de la Institutul Max Planck pentru Fizică Extraterestră (MPE) din Garching, Germania.

Proximitatea extremă a stelei față de Sagittarius A* ar putea oferi noi informații despre proprietățile fundamentale ale găurii negre și către mediul extrem care o înconjoară.

La fel ca multe alte obiecte de pe cerul nopții, se estimează că găurile negre se rotesc. Potrivit teoriei generale a relativității a lui Einstein, o gaură neagră aflată în rotație afectează spațiu-timpul și deformează orbitele stelelor din jur.

Acest efect devine relevant doar pentru obiectele care orbitează la mică distanță de găuri negre care se rotesc rapid.

S301 pare să aibă combinația ideală între o orbită puternic alungită și una foarte strânsă.

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„Pentru prima dată, am putea măsura în mod direct rotația unei găuri negre masive, ceea ce ar reprezenta un test esențial pentru teoria lui Einstein,” a declarat dr. Stefan Gillessen, cercetător de la MPE.

În trecut, se presupunea că ar fi necesară măsurarea mișcării mai multor stele timp de câteva decenii pentru a estima rotația lui Sagittarius A*. Experții au reușit să urmărească orbita lui S301 până în 2017. Ei speră să o monitorizeze până la următoarea sa trecere la cea mai mică distanță, în 2031, și să obțină suficiente date până atunci.

„Cu ajutorul acestei stele, sperăm să putem măsura rotația găurii negre în următorii 10 ani,” susține Mang.

Steaua record poate oferi noi informații despre teoria lui Einstein

Observațiile au fost realizate cu ajutorul Very Large Telescope Interferometer (VLTI) al Observatorului European de Sud (ESO), la Observatorul Paranal din Chile, care combină lumina captată de 4 telescoape de 8 metri.

Deși steaua se află neobișnuit de aproape de gaura neagră centrală, experții nu anticipează ca ea să treacă de orizontul evenimentelor, punctul dincolo de care obiectele nu mai pot scăpa.

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„Găurile negre sunt percepute drept aceste aspiratoare cosmice care înghit tot ce pot atrage,” susține Mang. „Dar e pur și simplu un obiect masiv. Nu e, de fapt, foarte diferit de ceva care orbitează în jurul Soarelui și va rămâne pe această orbită.”

„E o descoperire extrem de importantă. E foarte interesant, deoarece acest obiect ajunge incredibil de aproape de Sagittarius A* și se deplasează, în punctul de viteză maximă, cu aproximativ 8% din viteza luminii, ceea ce e uluitor,” a declarat dr. Ziri Younsi, expert de University College London, care nu a participat la studiu.

Younsi a spus că folosirea orbitei stelei pentru a măsura rotația găurii negre ar putea reprezenta un punct de cotitură în înțelegerea evoluției Căii Lactee.

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