Rămășițele unei rachete din China ar putea să cadă în Europa. Ce țări sunt în pericol

Experții avertizează că rămășițele unei rachete din China ar putea să cadă în Europa, inclusiv în zone locuite.

Autoritățile din mai multe țări europene, precum Marea Britanie, deja au pregătit sistemele de alertă, în cazul în care aceste rămășițe vor ajunge în atmosferă deasupra statelor lor.

Potrivit experților, printre zonele europene unde există cel mai mare risc se numără Scoția, Danemarca, Germania și Polonia, scrie Daily Mail.

De vină e racheta Zhuque–3, lansată de China la începutul lunii decembrie din anul trecut.

Potrivit estimărilor, rămășițele rachetei vor ajunge în atmosfera Pământului în această după-amiază.

Aerospace Corporation estimează că racheta va reintra în atmosfera Pământului în jurul orei 12:30 GMT astăzi, cu o marjă de plus sau minus 15 ore.

Totuși, există încă o incertitudine semnificativă. Agențiile europene sugerează un timp de reintrare de 10:32 GMT, cu o marjă de plus sau minus 3 ore.

„E extrem de puțin probabil ca vreun rest să pătrundă în spațiul aerian al Regatului Unit,” a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic. „Așa cum era de așteptat, avem planuri bine puse la punct pentru o varietate de riscuri diferite, inclusiv cele legate de spațiu, care sunt testate periodic împreună cu partenerii noștri.”

Racheta a fost lansată de compania spațială privată LandSpace de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan, din provincia Gansu, China, pe 3 decembrie 2025.

Racheta experimentală, denumită ZQ–3 R/B, a ajuns cu succes pe orbită. Însă treapta reutilizabilă de propulsie, modelată după SpaceX Falcon 9, a explodat în timpul aterizării.

Treapta superioară și „încărcătura” sa fictivă, sub forma unui rezervor metalic mare, au început să iasă treptat de pe orbită.

Cu o masă estimată la 11 tone și o lungime de 12–13 metri, SST a avertizat că ZQ–3 R/B e „un obiect destul de mare, care necesită o monitorizare atentă”.

Din cauza unghiului redus de reintrare al rachetei, e dificil de prezis exact unde ar putea să cadă eventualele fragmente.

Racheta ar putea să ardă în atmosfera Pământului

„Cea mai recentă predicție e că va reintra între 10:30 și 12:10 UTC,” a declarat prof. Jonathan McDowell, astronom la Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics.

În acest interval, racheta va face o rotație completă în jurul Pământului. Va trece deasupra zonei Inverness–Aberdeen la ora 12:00 UTC, deci există o șansă mică să reintrare aibă loc acolo.”

Nu e neobișnuit ca fragmente de rachete și sateliți să cadă pe Pământ, dar cele mai multe ard la reintrare, din cauza frecării cu atmosfera.

În unele cazuri, fragmente foarte mari sau materiale rezistente la căldură, precum oțelul inoxidabil sau titanul, pot ajunge la sol.

Totuși, aceste bucăți se dispersează, de regulă, deasupra oceanelor sau în zone nelocuite.

Deși șansele ca această rachetă aflată în cădere să provoace daune sunt aproape inexistente, cercetătorii avertizează că riscul reprezentat de deșeurile spațiale este în creștere.

Singurul caz înregistrat al unei persoane lovite de resturi spațiale a avut loc în 1997, când o femeie a fost atinsă, fără a fi rănită, de o bucată de 16 grame provenită de la o rachetă americană Delta II.

Pe măsură ce numărul lansărilor comerciale crește, crește și volumul reintrărilor „necontrolate”.

Un studiu recent realizat de cercetători de la Universitatea British Columbia a sugerat că există acum o probabilitate de 10% ca una sau mai multe persoane să fie ucise de resturi spațiale în următorul deceniu.