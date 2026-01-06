Antena Căutare
Home News Inedit Reacția savuroasă a unei americance când preotul a venit să sfințească locuința de Bobotează: „Ce se întâmplă?”

Reacția savuroasă a unei americance când preotul a venit să sfințească locuința de Bobotează: „Ce se întâmplă?”

Unele tradiții autohtone îi iau prin surprindere pe străini. Iată cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul i-a sfințit casa de Bobotează.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 17:15 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 17:14
Reacția savuroasă a unei americance de Bobotează | Instagram

O americancă mutată temporar în România a rămas fără cuvinte când s-a trezit cu preotul la ușă de Bobotează.

Citește și: La câte zile după Bobotează se pot spăla rufe. Care sunt, de fapt, regulile bisericești

Cum a reacționat tânăra când preotul i-a sfințit casa

Boboteaza sau Botezul Domnului vine cu unele tradiții și ritualuri pe care românii le duc mai departe din generație în generație, fără să le considere ieșite din comun. Însă străinii care, în număr tot mai mare, s-au mutat în România sunt surprinși de tot ceea ce se întâmplă.

Articolul continuă după reclamă

Obiceiul de Bobotează este ca preotul să sfințească locuința, intrând în casă cântând și tropind cu Agheasmă. Conform obiceiului, credincioșii pupă crucea și sunt binecuvântați de cleric.

Ei bine, acest obicei a lăsat-o fără cuvinte pe o tânără americancă. Tatum Nzekwesi, soția lui Emmanuel Nzekwesi - pivot în echipa masculină CSM Oradea, conform unei surse - a relatat întreaga întâmplare pe rețelele de socializare. Deși este stabilită de ceva timp în România cu soțul său, unele tradiții încă o iau prin surprindere. Așa s-a întâmplat și de Bobotează.

Citește și: Cât timp poate fi consumată Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune preotul despre tradiția bisericească

Tânăra nu a înțeles de ce preotul cânta pe scara blocului și de ce a intrat în casă și a început să stropească peste tot cu apă.

„Sunt o americancă, trăiesc în România, bine? Aud ceva ca un clopoțel: «Ding-ding». Și mă gândesc: «Vine de afară? E soacra mea la telefon?» Nu știu. Așa că urmez sunetul. Ies afară și e un preot cu niște plante.

Parcă stropea cu apă sfințită peste toate apartamentele noastre. Ne vede, face asta și apoi își continuă ziua, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și eu sunt... «Ce se întâmplă?» Apoi închidem ușa”, a spus Tatum Nzekwesi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim

Ea a cerut sfaturi și explicații detaliate de la internauți pentru a înțelege ce înseamnă obiceiul respectiv. Însă în multe regiuni, chiar dacă Boboteaza se prăznuiește pe 6 ianuarie, preoții trec pe la casele enoriașilor cu câteva zile înainte, dat fiind că zilele de 6 și 7 ianuarie sunt unele aglomerate în biserică.

„Nu știu dacă e vreo tradiție azi. Catolicii sărbătoresc ceva, așa știu. Poate era un preot catolic, nu sunt sigură. Personal, nu mă deranjează. Sunt creștină, așa că zic: «Ok, dă-mi apa sfințită.» Dar simt că poate ar fi trebuit să existe o discuție despre ce se întâmpla. Nu am nicio idee.

Citește și: Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie

Sunt chiar luată prin surprindere, pentru că a fost atât de aleatoriu. Adică eram în mijlocul curățeniei în bucătărie și aud acest clopoțel. Ies afară, e un preot care-mi stropește cu apă ușa. Înțelegeți ce vreau să spun? Dacă m-ați putea ajuta să înțeleg ce tocmai s-a întâmplat, ar fi minunat. Ok. Nu vreau să fiu nepoliticoasă sau ceva de genul acesta”, a mai adăugat tânăra.

Internauții au sărit să îi explice, dar să și facă haz, recomandându-i chiar ca anul viitor, „într-un mod autentic”, să nu-i mai deschidă.

Inovațiile care ar schimba lumea în 2026. Ce au dezvăluit experții despre primii copii care se vor naște în spațiu... Cea mai rară zodie din lume. În această perioadă se nasc mai puțini oameni...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul
Observatornews.ro Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad
Antena 3 Bărbat blocat de 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112 Bărbat blocat de 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
SpyNews

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Greșeala iPhone care îți poate strica toată ziua. La ce setare trebuie să fii atent
Greșeala iPhone care îți poate strica toată ziua. La ce setare trebuie să fii atent
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
Ce spune culoarea casei despre tine. Experții atrag atenția asupra celor cu pereți de culoare roșie
Ce spune culoarea casei despre tine. Experții atrag atenția asupra celor cu pereți de culoare roșie
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a... Elle
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea:
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea: "Ce-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de porc cu sos de roșii și mămăligă cremoasă. Rețetă tradițională românească
Tocană de porc cu sos de roșii și mămăligă cremoasă. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
„Ghinion” pentru Traian Băsescu, înainte de Crăciun: Întoarcerea în casa de protocol, blocată de manevra juridică prin care și-a luat SPP-iștii înapoi
„Ghinion” pentru Traian Băsescu, înainte de Crăciun: Întoarcerea în casa de protocol, blocată de manevra... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina
O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Sticksuri din foietaj cu pesto, roșii și susan. Rețeta unui aperitiv simplu și gustos
Sticksuri din foietaj cu pesto, roșii și susan. Rețeta unui aperitiv simplu și gustos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Chakhokhbili. Rețetă de tocană georgiană de pui cu sos bogat de roșii
Chakhokhbili. Rețetă de tocană georgiană de pui cu sos bogat de roșii Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x