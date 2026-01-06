Reacția savuroasă a unei americance când preotul a venit să sfințească locuința de Bobotează: „Ce se întâmplă?”

Unele tradiții autohtone îi iau prin surprindere pe străini. Iată cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul i-a sfințit casa de Bobotează.

O americancă mutată temporar în România a rămas fără cuvinte când s-a trezit cu preotul la ușă de Bobotează.

Cum a reacționat tânăra când preotul i-a sfințit casa

Boboteaza sau Botezul Domnului vine cu unele tradiții și ritualuri pe care românii le duc mai departe din generație în generație, fără să le considere ieșite din comun. Însă străinii care, în număr tot mai mare, s-au mutat în România sunt surprinși de tot ceea ce se întâmplă.

Obiceiul de Bobotează este ca preotul să sfințească locuința, intrând în casă cântând și tropind cu Agheasmă. Conform obiceiului, credincioșii pupă crucea și sunt binecuvântați de cleric.

Ei bine, acest obicei a lăsat-o fără cuvinte pe o tânără americancă. Tatum Nzekwesi, soția lui Emmanuel Nzekwesi - pivot în echipa masculină CSM Oradea, conform unei surse - a relatat întreaga întâmplare pe rețelele de socializare. Deși este stabilită de ceva timp în România cu soțul său, unele tradiții încă o iau prin surprindere. Așa s-a întâmplat și de Bobotează.

Tânăra nu a înțeles de ce preotul cânta pe scara blocului și de ce a intrat în casă și a început să stropească peste tot cu apă.

„Sunt o americancă, trăiesc în România, bine? Aud ceva ca un clopoțel: «Ding-ding». Și mă gândesc: «Vine de afară? E soacra mea la telefon?» Nu știu. Așa că urmez sunetul. Ies afară și e un preot cu niște plante.

Parcă stropea cu apă sfințită peste toate apartamentele noastre. Ne vede, face asta și apoi își continuă ziua, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și eu sunt... «Ce se întâmplă?» Apoi închidem ușa”, a spus Tatum Nzekwesi.

Ea a cerut sfaturi și explicații detaliate de la internauți pentru a înțelege ce înseamnă obiceiul respectiv. Însă în multe regiuni, chiar dacă Boboteaza se prăznuiește pe 6 ianuarie, preoții trec pe la casele enoriașilor cu câteva zile înainte, dat fiind că zilele de 6 și 7 ianuarie sunt unele aglomerate în biserică.

„Nu știu dacă e vreo tradiție azi. Catolicii sărbătoresc ceva, așa știu. Poate era un preot catolic, nu sunt sigură. Personal, nu mă deranjează. Sunt creștină, așa că zic: «Ok, dă-mi apa sfințită.» Dar simt că poate ar fi trebuit să existe o discuție despre ce se întâmpla. Nu am nicio idee.

Sunt chiar luată prin surprindere, pentru că a fost atât de aleatoriu. Adică eram în mijlocul curățeniei în bucătărie și aud acest clopoțel. Ies afară, e un preot care-mi stropește cu apă ușa. Înțelegeți ce vreau să spun? Dacă m-ați putea ajuta să înțeleg ce tocmai s-a întâmplat, ar fi minunat. Ok. Nu vreau să fiu nepoliticoasă sau ceva de genul acesta”, a mai adăugat tânăra.

Internauții au sărit să îi explice, dar să și facă haz, recomandându-i chiar ca anul viitor, „într-un mod autentic”, să nu-i mai deschidă.