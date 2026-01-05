La câte zile după Bobotează se pot spăla rufe. Care sunt, de fapt, regulile bisericești

Antena Căutare
Pe 6 ianuarie se prăznuiește Boboteaza. Iată la câte zile după Botezul Domnului ai voie să speli rufe.

La câte zile după Bobotează se pot spăla rufe | Shutterstock, Hepta

Boboteaza sau Botezul Domnului are loc pe 6 ianuarie și este una dintre cele mai importante săbători din calendarul creștin-ortodox. Această sărbătoare este însoțită de o semnificație religioasă profundă, însă și de ritualuri și obiceiuri mai puțin sacre.

La câte zile după Bobotează ai voie să speli rufe

Această întrebare este frecventă în perioada de început a anului, când este prăznuit Botezul Domnului în apele Iordanului.

Conform tradiției ortodoxe, sărbătoarea este marcată cu o cruce roșie în calendar, iar credincioșii sunt îndemnați să nu ia parte la activități casnice, printre care și spălatul rufelor.

Astfel, pe 6 și 7 ianuarie, credincioșii sunt sfătuiți să petreacă timpul în rugăciune. În multe zone din țară, spălatul rufelor este complet interzis timp de nouă zile după Bobotează, deoarece în perioada respectivă toate apele ar fi sfințite, iar folosirea lor la treburile gospodărești le-ar „murdări”, fiind o lipsă de respect.

Însă acest obicei este unul popular, nu este o rânduială bisericească, conform unei surse. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe precizează că apa nu devine sfințită în mod automat în toate râurile, izvoarele sau rețelele de alimentare. Sfințirea apei se face exclusiv prin slujbă, rezultatul fiind Agheasma Mare.

Aceasta este văzută ca o binecuvântare a sufletului și trupului, dar și a locuinței. De aceea, în ziua de Bobotează preotul sfințește casele oamenilor.

Agheasma Mare se consumă pe nemâncare, timp de opt zile după Bobotează. Restul lichidului se păstrează cu grijă pentru momentele de adevărată nevoie.

Astfel, cele nouă zile de după Bobotează sunt, de fapt, o exagerare. Din punct de vedere religios, restricția se aplică doar zilelor însemnate cu o cruce roșie în calendar, nu mai mult.

