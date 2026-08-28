Secretul de miliarde de dolari ascuns sub un vulcan. Descoperirea care a uimit experții

Experții au descoperit secretul de miliarde de dolari ascuns sub un vulcan, care i-a luat prin surprindere.

Vulcanii pot provoca distrugeri devastatoare atunci când erup, dar sunt și o resursă naturală valoroasă.

Lichidele care fierb în magmă sunt adesea bogate în metale importante și valoroase, scrie Science Alert.

De fapt, cea mai mare parte a exploatării unor metale precum cuprul, zincul și plumbul are loc în zonele unor vulcani străvechi și stinși.

Pe măsură ce cererea pentru aceste materiale crește, pentru baterii, computere și multe altele, vulcanii activi ar putea contribui la suplimentarea rezervelor existente.

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Secretul de miliarde de dolari ascuns sub un vulcan

Cercetătorii conduși de o echipă de la Universitatea Oxford au descoperit ceea ce consideră a fi o zonă importantă de fluide care conțin metale, posibil aflată la începutul formării unui nou zăcământ de minereu. Dacă va fi exploatat, zăcământul ar putea avea o valoare de miliarde de dolari și se află în adâncul unui vulcan activ din Caraibe.

Studiul lor, care cartografiază vulcanul Soufriere Hills, a fost publicat în revista Geophysical Research Letters.

„Vulcanii nu sunt doar surse de energie geotermală, ci conțin și metalele necesare tehnologiilor moderne și tranziției către o economie cu emisii nete zero de carbon,” scriu cercetătorii în studiu.

„Aceste metale sunt transportate adesea de fluide magmatice fierbinți și sărate, aflate la câțiva kilometri sub suprafață, însă detectarea și studierea acestor rezervoare ascunse e dificilă,” au continuat experții

Pentru a depăși această problemă, cercetătorii au folosit măsurători ale undelor seismice provenite de la cutremure produse în aceeași zonă între 1996 și 2007, înregistrate de 23 de stații de monitorizare.

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Prin analiza detaliată a mii de unde P, care se deplasează mai rapid, și a undelor S, mai lente, cercetătorii au reușit să construiască o hartă 3D a ceea ce se află sub vulcanul Soufriere Hills, care a erupt ultima dată în 2013.

Deoarece aceste unde se propagă diferit prin materiale diferite, harta a putut face distincția între magma topită și rocile care conțin lichide.

Echipa a identificat o zonă cu un diametru de aproximativ 1-1.5 kilometri, aflată la circa 2 kilometri sub suprafață. Aceasta ar conține o „saramură bogată în fluide și metale”, adică un rezervor de metale care ar putea fi exploatat în viitor.

„Prezența saramurilor magmatice subvulcanice, formate prin separarea fazelor din fluidele supercritice eliberate de magmele aflate în ascensiune și în proces de cristalizare, are o importanță economică majoră, deoarece aceste lichide pot transporta metale importante,” susțin cercetătorii.

Vor fi necesare cercetări suplimentare pentru a determina exact ce conține această zonă și în ce concentrații. Însă studiul demonstrează că e posibil să fie identificate zone potențial interesante pentru extragerea metalelor din interiorul vulcanilor fără foraje sau excavări.

Zona poate deveni foarte valoroasă

Harta 3D a sistemului intern al vulcanului a corespuns altor modele realizate în studii anterioare, oferind dovezi că tehnica de scanare bazată pe unde seismice, care a indicat prezența rocilor bogate în saramură, funcționează.

Cercetătorii au reușit, de asemenea, să identifice poziția unui nucleu vulcanic solid, precum și zone umplute cu fluide geotermale fierbinți aflate în circulație și un strat de argilă mai aproape de suprafață, modificat de acțiunea acestor fluide.

„Aceste descoperiri ne îmbunătățesc înțelegerea modului în care fluidele migrează sub sistemele vulcanice și evidențiază potențialul acestora ca surse atât de energie geotermală, cât și de metale critice,” scriu cercetătorii.

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Cercetătorii concluzionează că zona ar putea reprezenta atât o sursă de energie geotermală, cât și un zăcământ de minereuri. Există, evident, riscuri și dificultăți considerabile în încercarea de a exploata resursele unui vulcan activ.

E posibil ca, în cele din urmă, să putem extrage fluide și metale din astfel de vulcani fără să fie nevoie să așteptăm milioane de ani pentru ca minereurile să se solidifice și să devină accesibile prin metode convenționale, însă tehnologia se află încă într-un stadiu incipient.

„Forarea în medii cu temperaturi ridicate, în apropierea vulcanilor activi, e dificilă. Metodele de imagistică geofizică oferă un mijloc eficient de examinare și detectare a rezervoarelor de saramură,” susțin experții.