Supervulcanul care ar putea devasta întreaga planetă. Care sunt șansele să erupă în timpul vieții noastre

Un supervulcan ar putea avea o erupție atât de puternică încât ar devasta întreaga planetă și ar duce la pierderea a cel puțin 1 miliard de vieți.

Vulcanii reprezintă un fenomen natural ce poate provoca haos și distrugeri atunci când erupe, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei.

Un supervulcan are capacitatea de a provoca daune mult mai severe, scrie BBC News.

Un astfel de supervulcan e Yellowstone, ce se află în SUA.

Yellowstone e una dintre cele mai faimoase și mai atent studiate regiuni vulcanice de pe Pământ.

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Supervulcanul care ar putea devasta întreaga planetă

Situat în principal în statul Wyoming, SUA, parcul Yellowstone se întinde pe aproximativ 5.600 de kilometri pătrați. Supervulcanul se află în interiorul parcului național și e vizitat de 3 milioane de turiști în fiecare an.

Turiștii vin să vadă atracții emblematice precum gheizerul Old Faithful, izvoarele termale colorate și peisajele spectaculoase. Sub acest peisaj pitoresc se află însă un sistem geologic uriaș.

În timp ce vulcanii obișnuiți pot ucide mii de oameni și pot distruge orașe întregi, se estimează că un supervulcan ar putea devasta continente.

În plus, ar putea provoca moartea a până la 1 miliard de oameni în întreaga lume, o supererupție fiind echivalentă cu forța produsă de explozia a 1.000 de bombe atomice de la Hiroshima în fiecare secundă.

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Termenul „supervulcan” a fost folosit pentru prima dată în anii 1940. Aceștia sunt clasificați cu Indicele de Explozivitate Vulcanică (VEI), iar un vulcan e considerat supervulcan dacă poate produce o erupție de magnitudine 8, cu ejecții de peste 1.000 de kilometri cubi de material. Acestea sunt cele mai mari și mai explozive erupții dintre toate cele înregistrate.

Spre deosebire de vulcanii tradiționali, cu formă conică și versanți abrupți, supervulcanii sunt greu de identificat. De obicei, ei apar sub forma unor depresiuni largi în sol, nu a unor munți înalți.

În cazul Yellowstone, într-o erupție produsă în urmă cu 640.000 de ani, magma aflată la kilometri sub suprafață să fie expulzată cu o asemenea forță încât terenul de deasupra s-a prăbușit și a format depresiunea masivă pe care o vedem astăzi.

O supererupție a Yellowstone ar fi mult mai explozivă decât orice erupție vulcanică din istoria umanității consemnate. Evenimentele vulcanice din trecut ne oferă indicii îngrijorătoare despre cum ar putea arăta o asemenea supererupție.

Erupția unui supervulcan ar devasta planeta

Dacă Yellowstone ar avea o supererupție, efectele globale ar fi catastrofale. Modelele computerizate estimează că erupția ar putea produce aproximativ 1.000 de kilometri cubi de cenușă și gaze.

Acesta e un volum de mii de ori mai mare decât norii de cenușă și gaze eliberați de Eyjafjallajokull în 2010. Potrivit unei prognoze computerizate a serviciului meteorologic britanic, Met Office,un strat fin de cenușă ar putea ajunge până în Europa la aproximativ 3-4 zile după eveniment.

Erupția Muntelui Tambora din Indonezia, în 1815, a injectat sulf în atmosferă și a provocat ceea ce a devenit cunoscut drept „Anul fără vară”. Temperaturile globale au scăzut, recoltele au fost compromise, iar foametea s-a răspândit în Europa și America de Nord.

Erupțiile supervulcanice proiectează magma sub forma unor miliarde de particule extrem de fierbinți, inclusiv cenușă, care pot călători mii de kilometri.

Cenușa reprezintă cel mai mare pericol, iar experții estimează că Yellowstone ar putea elibera aproximativ 2 miliarde de tone de sulf în stratosferă. Cenușa formează apoi aerosoli de acid sulfuric, care reflectă lumina solară înapoi în spațiu.

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Modelele climatice sugerează că, în consecință, temperaturile globale ar putea scădea cu până la 10 grade Celsius. Emisfera nordică s-ar putea răci cu până la 12 grade timp de 6 până la 10 ani.

Printre consecințe s-ar putea număra recolte compromise pe scară largă, foamete, contaminarea rezervelor de apă, ceruri mai întunecate, posibila prăbușire a unor ecosisteme și modificarea tiparelor meteorologice.

Potrivit experților, dacă Yellowstone va erupe din nou, cel mai probabil evenimentul va fi unul de mici dimensiuni. O supererupție rămâne posibilă cândva în viitor, însă șansa ca aceasta să se producă în viitorul apropiat e extrem de mică. USGS estimează probabilitatea anuală la aproximativ 1 la 730.000 (0.00014%).

Chiar și așa, experții monitorizează supervulcanul. Yellowstone e însă activ și înregistrează între 1.000 și 3.000 de cutremure mici în fiecare an, majoritatea prea slabe pentru a fi simțite.

O supererupție a Yellowstone ar fi una dintre cele mai importante catastrofe naturale din istoria Pământului. Are capacitatea de a modifica clima, de a paraliza agricultura mondială și de a testa însăși reziliența civilizației umane.