Secretul unei diete sănătoase, dezvăluit de experți.De ce ar conta mai mult atitudinea față de mâncare decât alimentele consumate

Potrivit unor experți, secretul unei diete sănătoase nu e legat doar de tipul de mâncare, ci și atitudinea față de un anumit stil de viață.

Atunci când se gândesc la o dietă sănătoasă, cei mai mulți oameni se axează de obicei doar pe alimentele consumate, de la o cantitate mai mare de legume, la calcularea caloriilor.

Dar, potrivit experților, atitudinea față de aceste schimbări e extrem de importantă atunci când vine vorba de succes, pe termen lung și scurt, scrie Science Alert.

De exemplu, orthorexia nervosa e o preocupare obsesivă cu alimentele considerate sănătoase. La polul opus se află oameni care susțin că nu există diferență între legume și mâncare fast food.

Pentru a avea succes în adoptarea unei diete sănătoase pe termen lung, trebuie găsit un echilibru între aceste extreme.

Secretul unei diete sănătoase, dezvăluit de experți

În ultimii ani, cazurile de obezitate au crescut la nivel mondial. La polul opus se află persoanele care au probleme cu anorexia. Niciuna dintre aceste extreme nu e sănătoasă și discursul online poate să fie dăunător.

Atunci când vorbim de o dietă sănătoasă, secretul nu se rezumă doar la alimentele consumate, ci și la modul în care acestea sunt percepute. O relație cât mai sănătoasă cu mâncarea poate duce la succes pe termen lung.

Un număr tot mai mare de studii despre alimentația intuitivă a arătat că această abordare are numeroase beneficii pentru sănătate. Dar, în contextul actual, există numeroase alimente de tip fast food care pot afecta modul în care percepem hrana, mai ales dacă am consumat o dietă cu alimente procesate de mai mulți ani. Din fericire, corpul poate fi antrenat pentru a reveni la semnalele de foame naturale.

Alimentația intuitivă înseamnă să ai încredere în semnalele interne ale corpului care îți spun când, ce și cât să mănânci.

Studiile au arătat că această abordare poate duce la o sănătate fizică și mentală mai bună, la o calitate mai bună a dietei și e asociată cu un IMC (indice al masei corporale) mai scăzut.

Cercetările arată, de asemenea, că mesele regulate și mâncatul în compania altor persoane contribuie la o dietă și o stare generală de sănătate mai bune.

Alimentele nesănătoase sunt promovate și ne încurajează să ignorăm semnalele naturale de foame și sațietate.

Când suntem înconjurați de alimente ieftine, bogate în zahăr, fast food și porții mari, poate fi greu să dezvoltăm o relație sănătoasă cu mâncarea. Problema e și mai accentuată pentru persoanele din medii defavorizate.

Pentru majoritatea oamenilor, comportamentele și atitudinile sănătoase față de alimentație înseamnă echilibru și flexibilitate.

Ce recomandă experții pentru o dietă sănătoasă

Experții au mai multe sfaturi atunci când vine vorba de menținerea unei diete sănătoase. În primul rând, recunoașterea semnalelor de foame și sațietate. Acestea presupun să nu mâncăm atunci când nu ne e foame doar pentru că ne plictisim și nici să nu mâncăm mai mult decât avem nevoie, un obicei care poate da peste cap procesele naturale ale corpului.

Mai mult, susțin că nici nu trebuie să evităm anumite alimente care ne plac, cât timp cele procesate sunt consumate în cantități reduse. În general, e indicat ca 80% din dietă să fie compusă din alimente sănătoase, care nu sunt procesate.

Un alt truc e luarea meselor alături de persoanele apropiate. Dacă obișnuiești să mănânci pe fugă sau singur, încearcă să îți organizezi mesele astfel încât să incluzi și alte persoane, fie mese în familie, fie prânzuri cu colegii, recomandă experții.

Persoanele cu afecțiuni medicale care necesită un regim alimentar specific, cum ar fi diabetul sau boala celiacă, trebuie să respecte recomandările medicale. Totuși, pot avea o relație sănătoasă cu mâncarea chiar și în aceste condiții.