Valerie Lungu ajunge la capătul puterilor la Asia Express. „Eu nu mai pot”, spune concurenta. Ce se întâmplă la careu și cine intră în Cursa pentru Ultima Șansă?

„Mai bine plec direct acasă”. Valerie Lungu, la capătul puterilor la Asia Express - Drumul Mătăsii. Ce a făcut-o să izbucnească | Antena 1

Ediția de astăzi de la Asia Express – Drumul Mătăsii se anunță una plină de tensiune pentru concurenți. În această seară, de la ora 20:30, aceștia vor afla care sunt echipele care intră în Cursa pentru Ultima Șansă, una dintre cele mai dificile probe ale competiției. Trei echipe vor porni în cursa în urma căreia una dintre ele poate fi eliminată din competiție.

Valerie Lungu, la capătul puterilor la Asia Express

Nervii sunt întinși la maximum, iar miza este uriașă. Concurenții știu că fiecare minut poate conta, iar presiunea crește și mai mult înainte ca Irina Fodor să anunțe ordinea sosirii echipelor. Înainte de momentul decisiv, prezentatoarea încearcă să-i încurajeze pe concurenți și să le dea forța de care au nevoie pentru a continua lupta.

Pentru Valerie Lungu, însă, această etapă a competiției vine într-un moment extrem de dificil. Concurenta trece printr-o perioadă complicată, iar starea sa de sănătate este vizibil afectată de o răceală care îi pune la încercare rezistența și răbdarea. Oboseala acumulată, condițiile dificile și presiunea competiției par să își spună cuvântul.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Program TV Antena 1. Diseară începe Asia Express 2026! Cine sunt cele 9 echipe care pornesc pe Drumul Mătăsii

Ce a făcut-o să izbucnească

La un moment dat, Valerie ajunge la capătul puterilor și recunoaște că simte că nu mai poate continua în aceleași condiții.

„Eu nu mai pot. Nu mai pot. Sănătatea e mai importantă decât orice. Mai bine plec direct acasă”, spune concurenta, vizibil afectată de situația prin care trece.

Însă problemele lui Valerie nu se opresc aici. La careu, tensiunea atinge un alt nivel, iar concurenta ajunge să aibă un schimb de replici cu o altă echipă. Ce anume o face pe Valerie să izbucnească și ce se întâmplă între cele două echipe rămâne de văzut în ediția din această seară.

Cine va intra în Cursa pentru Ultima Șansă, ce echipe vor lupta pentru a rămâne în competiție și cine va ajunge în pericol de eliminare, telespectatorii află în această seară, la Asia Express – Drumul Mătăsii.

Urmărește Asia Express – Drumul Mătăsii, luni - miercuri, de la 20:30, și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY!