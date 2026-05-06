Tendința TikTok periculoasă care lasă copiii cu arsuri „traumatizante”. Avertisment urgent pentru părinți

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 13:46 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 13:51
O nouă tendință e atât de periculoasă încât un copil a ajuns în comă | Shutterstock
O nouă tendință periculoasă a apărut pe TikTok și deja face victime în rândul celor mai tineri utilizatori.

Copiii sunt încurajați să bage în cuptorul cu microunde o jucărie moale, elastică, și să o încălzească, scrie Daily Mail.

Potrivit video-urilor virale, acest lucru va încălzi jucăria și o va face mai maleabilă.

Ceea ce nu li se spune, însă, e la ce pericol semnificativ se expun atunci când fac acest lucru.

Majoritatea cazurilor implică NeeDoh, o jucărie în formă de cub, realizată dintr-un tip de cauciuc umplut cu gel. Dar există numeroase jucării similare, disponibile în întreaga lume.

Cu noua tendință TikTok periculoasă, mulți copii au suferit arsuri grave după ce jucăria a explodat și i-a acoperit cu gelul fierbinte.

Un copil de 9 ani a suferit arsuri extinse pe față, în timp ce un copil de 7 ani a ajuns în comă, cu arsuri de gradul 3, după ce a fost stropit pe față și pe piept cu substanța încinsă. Recent, o mamă din Marea Britanie a dezvăluit că fiica ei de 10 ani a suferit „arsuri traumatizante” după ce a încercat și ea „trucul”.

Experții îi îndeamnă pe părinți să discute cu copiii lor despre pericolele imitării tendințelor online.

Rhiain Reynolds, de la Royal Society for the Prevention of Accidents, a avertizat că „utilizarea necorespunzătoare a electrocasnicelor poate avea consecințe devastatoare” și că părinții trebuie să sublinieze faptul că electrocasnicele și „cuptoarele cu microunde nu sunt jucării”.

„Cea mai nouă jucărie pe care toți copiii o vor, dar există și un trend pe TikTok de a le pune în cuptorul cu microunde,” a scris o mamă pe Facebook. „Vă rog să vorbiți cu copiii voștri despre pericole. Dați o căutare rapidă, sunt atât de mulți copii cu arsuri groaznice din cauza acestui trend. Copilul meu e unul dintre ei. Nu era acasă și nu ea a făcut asta, dar era acolo. Se putea întâmpla foarte ușor acasă, pentru că e 100% genul de lucru pe care l-ar face.”

„Jucăria a fost ținută în microunde doar 30 de secunde. Stratul exterior din silicon a ascuns cât de fierbinte era lichidul din interior,” a continuat mama, care a dezvăluit că fiica ei a fost trimisă la secția de arsuri și i s-a spus că nu va putea să-și expună fața la soare timp de cel puțin 2 veri.

„Nu sunt siguri dacă vor rămâne cicatrici,” susține mama. „E foarte norocoasă că nu i-a ajuns în ochi.”

Un copil a ajuns în comă din cauza tendinței virale

Luna trecută, o familie a dezvăluit că fiica lor a ajuns în comă și a suferit arsuri grave de gradul 3 după ce și-a pus jucăria moale în cuptorul cu microunde. Scarlett Selby, din Festus, Missouri, a pus jucăria în congelator, apoi a încălzit-o câteva secunde pentru a o face mai maleabilă.

Jucăria a explodat și a stropit-o pe fetița de 7 ani pe față și pe piept cu o substanță încinsă. Tatăl ei, Josh Selby, în vârstă de 44 de ani, a fugit la ea când a auzit un „țipăt sfâșietor” și a încercat disperat să îndepărteze substanța lipicioasă de pe pielea și hainele ei.

El a dus-o de urgență la spital, unde medicii au plasat-o în comă indusă. Aceștia se temeau că arsurile de la nivelul gurii i-ar putea provoca umflarea căilor respiratorii și blocarea acestora.

Incidentul a avut loc pe 1 octombrie. Scarlett așteaptă și acum să afle dacă va avea nevoie de grefe de piele pentru arsurile de gradul 2 și 3.

„Jucăriile nu sunt făcute pentru a fi puse în cuptorul cu microunde. Așa că atât copiii, cât și adulții sunt sfătuiți insistent să nu facă acest lucru. Pot apărea evenimente tragice, precum explozia jucăriilor care provoacă arsuri grave. Aveți grijă!” a avertizat dr. William Schaffner, de la Vanderbilt University Medical Center din Tennessee.

„Jucăriile conțin adesea plastic sau metal care se poate dilata sau aprinde atunci când e încălzit în cuptorul cu microunde,” a declarat dr. Matthew Harris. „Acest lucru poate provoca incendierea cuptorului și o explozie care poate duce la arsuri devastatoare și traumatisme.”

„E esențial ca părinții să-și educe copiii. Nu doar despre pericolul de a pune orice obiect în microunde. Ci și despre faptul că chiar și unele farfurii sau recipiente din plastic pot lua foc și provoca incendii sau explozii,” a continuat doctorul.

