Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Finaliștii și-au format echipele. Ce premieră a anunțat Irina Fodor în show-ul culinar

Unul dintre cele mai importante momente ale serii a fost și cel în care finaliștii și-au format echipele. Aceștia au fost nevoiți să își gândească foarte bine strategiile și să aleagă oamenii alături de care ar putea realiza meniul câștigător din sezonul 17 Chefi la cuțite.

Marea Finală a început cu emoții pentru finaliștii sezonului 17 Chefi la cuțite, dar și pentru cei patru jurați. Alexandru Dodoaia, Marina Luca, Vladimir Popa și Ștefan Turian au fost nevoiți să facă o alegere importantă chiar înainte de prima probă.

Irina Fodor a anunțat că aceștia trebuie să își formeze echipele din ultima etapă a competiției. Finaliștii au așteptat cu mare nerăbdare acest moment, având deja făcute unele strategii. Planurile lor au fost date peste cap atunci când au aflat că vor face alegerile în funcție de numărul de pe bilețelul extras din bol.

Prezentatoarea TV a mai dezvăluit că aceștia au dreptul să își aleagă trei oameni și vor avea la dispoziție trei ore. După prima oră o să iasă starterul, urmat de main course după a doua oră, iar la final desertul.

Cum și-au format echipele finaliștii sezonului 17 Chefi la cuțite

Vladimir a extras bilețelul cu numărul 1. Așadar, este primul finalist care poate alege pe cine își dorește în echipa lui din Finala Chefi la cuțite, sezon 17. Acesta l-a nominalizat pe Radu. Cel de-al doilea concurent ales de el a fost Alexandru, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu, iar ultima alegere a finalistului a fost Samy.

De asemenea, Alexandru Dodoaia și-a dorit un cofetar în echipa lui. Astfel, acesta a apelat la o mișcare importantă în competiție, alegând-o pe Sabina. Tânărul a vrut să meargă la sigur încă de la prima alegere. Mai mult, finalistul i-a mai nominalizat și pe Cristi și Darius.

Din echipa Marinei fac parte Andreea, Salvatore și Rareș. Deși avea deja o strategie, finalista a rămas fără concurenții pe care îi voia. Așadar, a decis să improvizeze și să ia oamenii în care avea cea mai mare încredere.

Prima concurentă pe care Ștefan Turian a luat-o în echipa lui a fost Ioana. Finalistul i-a mai ales pe Alex și pe Florin.

Înainte de prima probă a finalei, Irina Fodor a oferit informații despre degustătorii din această seară. Mai mult, prezentatoarea TV a anunțat și o premieră în platoul Chefi la cuțite. Toți au rămas uluiți când au aflat veștile.

Cei care vor juriza farfuriile finaliștilor sunt chef Vlad Pădurescu, chef Radu Ionescu, Gabriela Pascaru. Marian Cernat, Ana Consulea, Alex Antal, Melinda Kutasi Teohari, Florin Ivan, Alex Burcă și în premieră la Chefi la cuțite, Manfredi Maretti.

„E groasă!”, a fost reacția finaliștilor.

„Așteptările sunt mari de la voi!”, i-a avertizat Irina Fodor, punând și mai multă presiune pe umerii concurenților.

„Chefi vă puteți încuraja echipele, iar mai apoi vă puteți retrage căci urmează să le spun tema!”, a mai dezvăluit prezentatoarea TV, chiar înainte de prima probă a Finalei din sezonul 17 Chefi la cuțite, care a avut loc pe 26 mai 2026.

