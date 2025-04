Testul simplu care poate dezvălui cum îmbătrânești. Ce trebuie să faci

Experții au vorbit despre testul simplu care îți poate dezvălui cum îmbătrânești, ce poate fi realizat de oricine, indiferent de locație.

Testul simplu care poate dezvălui cum îmbătrânești durează doar 30 de secunde, dar rezultatul îți poate oferi informații importante despre sănătatea ta.

Mai mult, e legat de o mișcare extrem de simplă, pe care cei mai mulți oameni o fac zilnic, scrie BBC News.

E vorba despre modul în care te ridici de pe scaun. Mulți nu bagă de seamă cum reacționează atunci când se ridică în picioare.

Dar acest test îți poate oferi numeroase informații despre starea de sănătate.

Articolul continuă după reclamă

Testul simplu care poate dezvălui cum îmbătrânești

Testul simplu care poate dezvălui cum îmbătrânești presupune doar ridicarea în picioare de pe scaun. Chiar și unii doctori folosesc testul de ridicare de pe scaun, numit și STS.

Testul presupune că vezi de câte ori te poți ridica în picioare timp de 30 de secunde. Poate fi realizat oriunde te poți așeza pe un scaun sau pe o suprafață similară.

„E un test foarte folositor. Pentru că ne spune multe despre cât de bine funcționează oamenii,” a declarat Jugdeep Dhesi, doctor în cadrul NHS Foundation.

„Ne oferă informații despre puterea lor, despre echilibru și flexibilitate. Știm că există unele studii care sugerează că poate oferi informații dacă oamenii prezintă un risc mai mare pentru căzături, probleme cardiovasculare. Sau dacă prezintă un risc mai mare de deces,” a continuat Desi.

Citește și: Cât de des ar trebui înlocuite pernele pe care dormim. Când se îmbâcsesc cu acarieni și trebuie schimbate

Dacă vrei să realizezi testul acasă, trebuie doar să te așezi pe un scaun cu spatele drept și fără mânere. Pune un cronometru (probabil ai și pe smartphone) și vezi de câte ori te poți ridica în picioare.

Trebuie să te așezi în mijlocul scaunului, încruțișează-ți brațele în dreptul pieptului, cu fiecare mână pe umărul opus. Trebuie să menții spatele drept, cu picioarele pe podea.

Trebuie să te ridici complet în picioare, după care să te așezi înapoi. Repetă această mișcare de câte ori poți timp de 30 de secunde și ajungi la un număr care te poate ajuta să afli mai multe lucruri despre sănătatea ta.

Testul simplu care poate dezvălui cum îmbătrânești e folosit, de multe ori, pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani. Dar a fost folosit și în cazurile unor persoane mai tinere.

E important și istoricul medical al pacienților

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), din SUA, există rezultate medii pentru anumite grupe de vârstă. Cei care au scoruri sub această medie prezintă un risc mai mare pentru căzături, de exemplu. Dar și pentru boli cardiovasculare.

Pentru o persoană cu vârsta cuprinsă între 60 și 64 de ani, media e de 14 ori pentru un bărbat și de 12 ori pentru o femeie. Cei care au vârsta între 85 și 89 de ani au un scor mediu de 8 ridicări în 30 de persoane.

Citește și: Credea că are o sarcină normală până când doctorii i-au mai dat doar un an de trăit. Simptomul care a dus la un diagnostic grav

Dar aceste scoruri medii nu iau în considerare și istoricul medical al unei persoane. De exemplu, foste operații sau răni pot afecta acest scor.

Potrivit experților, acest test e util și pentru persoanele mai tinere. Experții din Elveția au rugat 7.000 de persoane să realizeze acest test. Rezultatele au indicat că, pentru persoanele cu vârsta între 20 și 24 de ani, media era de 25 de ori (sau 50 de ori pe minut) pentru bărbați și de 47 de ori pe minut pentru femei. Unele dintre persoanele care au participat la acest test au realizat și 72 de repetări pe minut.