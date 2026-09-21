Descoperă care sunt cele mai cunoscute și utilizate trucuri pentru a obține o mâncare perfectă! Iată „secretele” folosite de bucătari pentru o reușită garantată la rețete.

Nu mai este o noutate faptul că numeroși bucătari din întreaga lume au câte o serie de „secrete” pe care le aplică în bucătărie pentru a obține preparate perfect atât din punct de vedere al texturii, cât și din punct de vedere al gustului și al aspectului. Descoperă în rândurile de mai jos ce trucuri follosesc bucătarii pentru rețete de succes!

Trucurile folosite de bucătari ca să obțină o mâncare perfectă! „Secretele” pe care mulți nu vor să le dezvăluie

Primul truc folosit în mod frecvent de bucătari este acela de a pune un praf de care în cafea, căci acest mic detaliu face ca gustul să fie mai catifelat și mai puțin amărui.

De asemenea, zahărul adăugat peste legume, atunci când le gătești în tigaie, nu doar că le caramelizează, dar le dă și o ușoară aromă dulce. În cazul morcovilor sau a altor legume, aroma devine una mai bogată. Zahărul se mai poate adăuga și în sosul de roșii de la mâncarea de mazăre, pentru un plus de savoare.

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Un alt truc utilizat de bucătari în bucătărie, pentru a obține preparate perfecte, este adăugarea de oțet în apa pentru ouă, căci acest lucru previne crăparea cojilor în timpul fierberii.

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Bucătarii mai obișnuiesc să pună gheață în carne tocată, căci un cub amestecat în interior face chiftelele mult mai fragede și suculente.

În omletă, bucătarii experimentați mai adaugă și amidon, căci acest ingredient face produsul final să fie mult mai pufos. Tot în omletă se poate adăugaa lapte pentru a obține o textură mai fină și aerată.

În plus, dacă vrei să scapi de stropii ce sar peste tot, nu ezita să pui sare în tigaia cu ulei, în care urmează să prăjești diferite alimente.

Un alt „secret” folosit de bucătari este bicarbonatul de sodiu pus în lapte, căci acest truc împiedică prinderea laptului de vas.

Lămâile sunt nelipsite din cămara bucătarilor profesioniști, căci aceasta este folosită nu doar la gătit sau ornat, ci și la curățat tocătorul și eliminat mirosurile neplăcute de pe el. În plus, frecată de mâini, coaja de lămâie de te scapă de mirosul neplăcut de pește sau ceapă.