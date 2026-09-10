Un bărbat orb, băut și fără permis a condus 240 de kilometri noaptea. Ce pedeapsă a primit după întreaga aventură

Un bărbat orb și băut a avut curajul să conducă aproximativ 240 de kilometri în timpul nopții, deși nu avea permis. Recent, el a aflat ce pedeapsă a primit pentru aventura sa de pe șosea.

Descoperă cu ce pedeapsă s-a ales bărbatul orb, după toată aventura de pe șosea | Profimedia/shutterstock

Deși era orb și nu deținea un permis de conducere, un bărbat care a consumat băuturi alcoolice s-a urcat la volanul unei mașini ce nu îi aparținea și a condus aproximativ 240 de kilometri.

Ulterior, acesta a fost prins de polițiști, arestat și judecat pentru aventura sa. Descoperă în rândurile de mai jos ce pedeapsă a primit pentru toată isprava, dar și alte detalii despre acest caz ce a făcut rapid înconjurul lumii.

Un bărbat orb și beat a condus 240 de kilometri noaptea, deși nu avea permis. Ce pedeapsă a primit

Deși pare că este vorba mai degrabă despre scenariul unui film, întâmplarea este una cât se poate de reală și s-a petrecut în Marea Britanie. Un englez pe nume Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, a fost observat în timp ce se afla la volanul unui vehicul marca Vauxhall Meriva în timp ce mergea pe o autostradă la nord de orașul Carlisle, în data de 29 iunie 2026. Omul călătorise 120 de mile, adică aproximativ 240 de kilometri, de la casa lui situată în Huddersfield, atunci când un polițist l-a văzut cum mașina ajunge în acostament și traversează drumul. Omul legii l-a oprit pe șofer și l-a supus unui etilotest, care a ieșit pozitiv, lucru ce a demonstrat faptul că șoferul consumase băuturi alcoolice.

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Dar poate că cel mai surprinzător detaliu observat a fost faptul că omul nu doar că era băut, dar era și orb, nu avea permis de conducere și conducea o mașină ce nu îi aparținea, ci pe care o luase fără permisiunea proprietarului.

Șoferul cu pricina, care este înregistrat de doi ani ca fiind nevăzător, a spus oamenilor legii faptul că a reușit să conducă o distanță atât de mare ghidându-se după stopurile camioanelor. Mai mult decât atât, se pare că întreaga aventură a venit pe fondul unei crize personale. Englezul a spus că nu a mai suportat certurile de acasă, așa că a simțit nevoia să fugă de toate nemulțumirile, planul său fiind acela de a ajunge în Scoția, au informat cei de la itv.com.

Șoferul orb, beat și fără permis, care a condus noaptea 240 de kilometric, a fost găsit vinovat pentru conducere periculoasă, conducerea unui vehicul fără consimțământ, conducere sub influența alcoolului și conducere fără asigurare sau permis, fapte pentru care s-a ales cu închisoare cu suspendare pentru 36 de săptămâni și i s-a interzis să conducă timp de un an. Ineditul caz a ajuns pe internet și a devenit viral, uimind oameni din întreaga lume.