O româncă a dat lovitura vieții după ce și-a cumpărat un loz. Iată ce sumă a câștigat și de ce nu o poate încasa.

O româncă stabilită în Italia a câștigat o sumă considerabilă la un loz răzuibil. Cu toate acestea, nu poate încasa banii.

Un loz de 5 euro i-a adus o surpriză uriașă. De ce nu poate încasa însă românca banii

Vasilica Popa are 71 de ani și este stabilită în Italia de 21 de ani, unde lucrează ca îngrijitoare. Cea mai mare parte a vieții și-a petrecut-o departe de fiul său, care a crescut în țară, rămânând în grija surorii sale. Acum este adult și lucrează ca manager de bancă.

Vasilica a încercat să își schimbe viața, cumpărând un loz răzuibil dintr-o tutungerie. Nu a fost prima dată când românca și-a încercat norocul, ea câștigând sume mici în trecut. Norocul a făcut ca de această dată lozul să fie câștigător, suma ridicându-se la 50.000 de euro. Cu toate acestea, potrivit unei surse, Vasilica nu a dorit să se retragă din activitate, preferând să rămână alături de familia la care lucrează momentan.

„Luasesem două bilete, unul de 5 euro și altul de 3. De când sunt în Italia, îmi place să-mi încerc norocul din când în când. Mai câștigasem în trecut, mereu sume mici – o dată 500, altă dată 1.000 de euro. Vinerea trecută am răzuit biletul direct în tutungerie. Se câștigă dacă același număr apare în două coloane diferite. Când am răzuit primul strat, am văzut 38 în prima coloană și apoi din nou 38 în coloana câștigătoare de 50.000 de euro. La început nu-mi venea să cred, am chemat-o și pe patroană și i-am zis: <<Ce văd aici? E adevărat? Am câștigat?>> Îmi tremurau picioarele. Ea s-a uitat și mi-a confirmat că, da, am câștigat cu adevărat. Viața mi-a zâmbit și mie, dar eu sunt o femeie cu sânge rece, noaptea am dormit liniștită, iar acum viața mea continuă ca înainte.

L-am sunat pe fiul meu, care acum are 39 de ani și nici el nu a crezut imediat. Și să te gândești că uneori mă roagă să mă întorc în România, să mă odihnesc, iar eu, în glumă, îi spuneam că mă întorc doar când câștig la loterie – și, uite, chiar s-a întâmplat. Până la urmă, el va veni aici în vacanță, vara asta, cu soția și nepoțica mea cea frumoasă.

Eu am decis să rămân cu cuplul de bătrâni la care lucrez – nu pot să-i las. Mi-au purtat noroc, la fel și San Pietro di Morubio, nu-l voi uita. Când le-am spus că am câștigat, s-au temut că o să-i părăsesc. Soțul chiar era aproape să plângă – le este bine cu mine. Așa pot spune și celelalte familii italiene unde am lucrat. Am stat mulți ani la Grosseto, în Toscana, apoi în Trentino, înainte să ajung anul trecut în zona Veronei”, a declarat femeia.

Deși românca era pregătită să își continue viața în același stil, aceasta a primit o veste nu tocmai bună. Vasilica nu poate încasa banii câștigați. Când a încercat să facă acest lucru s-a confruntat cu o mare surpriză. Banca i-a solicitat documente suplimentare, pentru validarea câștigului, printre care și cardul de sănătate. Aceasta nu avea decât cardul din hârtie, iar acest lucru a amânat încasarea, banca refuzând să-i dea banii pe loc.

Acest incident i-a adus aminte Vasilicăi de o altă pățanie, când și-a pierdut toate economiile din cauză că banca a dat faliment. Tocmai acesta a fost în principal și motivul pentru care a emigrat în Italia.

„Îmi cer toate documentele, inclusiv cardul de sănătate din plastic. Eu îl am pe cel de hârtie și a trebuit să amân, blestemate fie băncile astea. După divorț, toate economiile mele s-au pierdut din cauza falimentului instituției bancare unde le aveam depuse. Și din cauza asta am venit în Italia să muncesc, lăsându-l pe fiul meu, care era încă băiat, în grija surorii mele.

El și-a continuat studiile fără mine, a făcut liceul și apoi facultatea, iar acum este manager – chiar într-o bancă. Dar, după ce am pățit eu, și în ziua de azi, dacă pot, prefer să mă descurc fără bănci”, spune ea.