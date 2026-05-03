Un manuscris creștin pierdut a fost reconstruit. Ce scria în paginile nemaivăzute de sute de ani

Un manuscris creștin pierdut a fost reconstruit cu ajutorul inteligenței artificiale, ce a permis dezvăluirea unor pagini care nu au mai fost văzute de sute de ani.

Experții au recuperat 42 de pagini dintr-un manuscris creștin important, eveniment ce a fost descris drept o „reușită” pentru înțelegerea textului.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, experții au reconstruit pasaje din Codexul H, scrie Daily Mail.

Acesta e unul dintre cele mai importante manuscrise timpurii din Noul Testament.

Textul e o copie din secolul 6 al Scrisorii Sf. Pavel și a fost pierdut atunci când manuscrisul a fost dezasamblat la Mănăstirea Lavra, de pe Muntele Athos, în secolul 13.

Paginile din manuscris au fost șterse și refolosite ca material de legătură pentru alte manuscrise. Fragmentele care au supraviețuit acestei etape sunt răspândite în biblioteci din Italia, Grecia, Rusia, Ucraina și Franța.

Cu ajutorul unor tehnici avansate de imagistică, o echipă internațională de cercetători a reușit acum să reconstruiască digital paginile lipsă. Astfel, experții au dezvăluit texte nevăzute de secole.

Descoperirea a dezvăluit noi detalii despre obiceiurile scribilor din Antichitate și asupra structurii timpurii a textelor biblice. Oferă o perspectivă unică asupra modului în care oamenii interacționau cu scrierile sacre în trecut.

„Codex H e o mărturie atât de importantă pentru înțelegerea Scripturii creștine, așa că descoperirea oricăror noi dovezi, cu atât mai mult într-o asemenea cantitate, despre cum arăta inițial e pur și simplu monumentală,” a declarat profesorul Garrick Allen, de la Universitatea din Glasgow.

Scrisorile lui Pavel, cunoscute și sub numele de epistole pauline, sunt un grup de texte din Noul Testament atribuite în mod tradițional apostolului Pavel. Reprezintă cele mai vechi explicații scrise ale teologiei creștine.

Aceste scrisori au fost redactate în secolul I și trimise comunităților creștine timpurii și unor persoane importante din acea perioade. Explică credințele creștine și oferă sfaturi practice bisericilor.

Codex H e o carte manuscrisă din secolul al VI-lea și conține o colecție a acestor scrisori și arată cum erau ele folosite secole mai târziu.

Codexul a fost ulterior dezmembrat și refolosit în alte cărți, iar paginile sale au fost împrăștiate în mai multe țări.

Cercetătorii au explicat că descoperirea lor a pornit de la un indiciu important. Faptul că, la un moment dat, manuscrisul a fost șters și rescris.

„Substanțele chimice din cerneala nouă au provocat un efect de transfer pe paginile alăturate,” susține profesorul Allen. „Practic, au creat o imagine în oglindă a textului pe foaia opusă. Uneori lăsând urme pe mai multe pagini, abia vizibile cu ochiul liber, dar foarte clare cu cele mai noi tehnici de imagistică.”

Cum au recuperat experții textul pierdut

Cu metode specializate de imagistică, echipa a procesat imaginile paginilor rămase pentru a recupera textul „fantomă” care nu mai există fizic. Astfel, au putut extrage mai multe pagini de informație din fiecare pagină de manuscris rămasă.

Datarea cu radiocarbon a fost apoi folosită pentru a confirma originea pergamentului din secolul al VI-lea.

Deși textul recuperat conține porțiuni cunoscute din scrisorile lui Pavel, descoperirea oferă o perspectivă unică asupra modului în care Noul Testament a evoluat și a fost înțeles de-a lungul secolelor.

Printre concluziile principale se numără cele mai vechi exemple cunoscute de liste de capitole, care diferă considerabil de modul în care sunt împărțite astăzi scrisorile.

Fragmentele arată, de asemenea, cum scribii din secolul al VI-lea corectau, adnotau și interacționau cu textele creștine.

În același timp, starea fizică a manuscrisului dezvăluie cum lucrările importante erau refolosite și reutilizate după ce se deteriorau.