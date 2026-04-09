Giulgiul din Torino a fost supus unor teste ADN. De unde ar proveni artefactul religios, de fapt

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 15:18 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 15:23
Giulgiul din Torino e unul dintre cele mai controversate artefacte religioase | Shutterstock

Experții au folosit tehnologii noi pentru a testa ADN-ul din mostre recoltate din materialul de in folosit în Giulgiul din Torino.

Mulți cred că acest material a fost folosit pentru a înfășura trupului lui Iisus, după ce a fost crucificat, scrie The Independent.

Giulgiul, cu o lungime de 4.4 metri și o lățime de 1.1 metri, e în continuare unul dintre cele mai controversate artefacte religioase.

Prima trimitere la Giulgiu a avut loc în Franța, în anul 1354, adică la peste 1 mileniu de la moartea lui Iisus.

În prezent, Giulgiul din Torino e păstrat în Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul. Experții continuă să studieze țesătura de in pentru a-i determina originea.

Analiza ADN a materialului colectat de pe artefact în 1978 sugerează că pânza folosită pentru realizarea acesteia ar putea proveni din India. Firele folosite pentru a crea Giulgiul ar fi provenit, cel mai probabil din Valea Indului, din zona Indiei, potrivit celor mai recente date.

Cercetătorii, inclusiv Gianni Barcaccia de la Universitatea din Padova, au identificat și o gamă variată de materiale animale, vegetale și umane care au contaminat Giulgiul de-a lungul anilor.

„Analiza urmelor de ADN găsite pe Giulgiul din Torino sugerează o posibilă expunere extinsă a pânzei în regiunea mediteraneană și posibilitatea ca firul să fi fost produs în India,” au scris experții într-un nou studiu.

Materialul genetic găsit pe Giulgiu include ADN provenit de la câini domestici, pisici, găini, bovine, capre, oi, porci și cai, precum și de la animale sălbatice precum cerbi și iepuri.

De asemenea, pe probe au fost identificate urme de ADN de la morcovi, ardei, roșii, cartofi și unele specii de grâu.

Deoarece Giulgiul pare să fi intrat în contact cu mai multe persoane, acest lucru face dificilă identificarea unui „ADN original”, spun cercetătorii.

Cel mai recent studiu a constatat că aproximativ 40% din ADN-ul uman găsit pe Giulgiu provine din linii genetice indiene.

„38.7% din totalul datelor genomice umane provin din linii indiene, ceea ce nu e neașteptat. Și e posibil legat de interacțiuni istorice asociate cu importul de in sau fire textile din regiuni apropiate de Valea Indului,” au scris cercetătorii.

Acest rezultat ar putea fi explicat fie prin interacțiuni istorice cu relicva, fie prin faptul că romanii importau in din regiuni apropiate de Valea Indului, potrivit studiului.

Experții nu au putut stabili vechimea Giulgiului din Torino

Manipularea intensă a Giulgiului de-a lungul anilor e confirmată și de prezența bacteriilor de pe piele în probe, inclusiv Cutibacterium și Staphylococcus.

„În ansamblu, rezultatele noastre, atât anterioare, cât și actuale, oferă perspective valoroase asupra originii geografice a persoanelor care au interacționat cu Giulgiul de-a lungul parcursului său istoric, prin diferite regiuni, populații și epoci,” au scris experții.

„Dovezile genetice și microbiene dezvăluie o istorie complexă a Giulgiului din Torino. Ceea ce reflectă interacțiunile cu o mare diversitate de persoane,” susțin experții.

Cu toate acestea, analiza recentă nu a putut stabili vechimea giulgiului.

„Totuși, concluziile noastre reprezintă o contribuție nouă și semnificativă în domeniu. Elucidează în detaliu urmele biologice lăsate de secole de interacțiuni sociale, culturale și ecologice,” au concluzionat cercetătorii.

