Un tânăr și-a cumpărat o jachetă dintr-un magazin second hand, însă nu mică i-a fost surpriza când a realizat peste ce comoară a dat.

Descoperă peste ce comoară a putut să dea tânărul, de fapt | sursa foto: Shutterstock

Aceasta este inedita situație prin care a trecut un tânăr în vârstă de 19 ani. Acesta se afla într-un magazin second hand atunci când o jachetă galbenă i-a atras imediat atenția. A decis să o cumpere și a dat modica sumă de 3 dolari, adică aproximativ 15 lei. Ulterior, acesta a realizat peste ce comoară a dat, de fapt. Descoperă în rândurile de mai jos ce sumă uriașă i-ar putea aduce respectivul chilipir.

Un tânăr și-a cumpărat o jachetă dintr-un magazin second hand, apoi a realizat peste ce comoară a dat

Era o zi oarecare atunci când Quinn Brown în vârstă de 19 ani din Hillsboro, Oregon (Statele Unite ale Americii) se plimba printr-un magazin second hand. La un moment dat, un alt client a aruncat în preajma sa o jachetă galbenă, ce i-a atras imediat atenția. S-a uitat atent la ea și nu a mai durat mult până ce a decis să o cumpere. A dat modica sumă de 3 dolari pe ea, adică aproximativ 15 lei.

„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea și eu am apucat-o imediat”, a mărturisit tânărul, potricit nypost.com.

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La scurt timp după achiziția chilipirului, Quinn Brown a pozat jacheta și a publicat imaginea pe internet.

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Nu mică i-a fost surpriza atunci când cei de la celebra casă de licitații Sotheby's s-au arătat interesați și au aranjat expedierea jachetei la New York. Se pare că jacheta aparține regretatului baschetbalist Wilt Chamberlain, care a purtat acest obiect vestimentar într-o finală NBA.

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„Au spus că jacheta a fost asortată cu cea a finalei NBA din 1972. Știam că tricoul finalei NBA s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Ăla e tricoul pe care l-a purtat sub jacheta mea”, a explicat Quinn Brown, a cărei jachete va fi scoasă la licitație pentru 250.000 de dolari.

Tânărul a început să caute și să vândă articole second hand în timp ce era în liceu, în clasa a XI-a, și de atunci a transformat acest hobby într-o afacere cu normă întreagă, realizând peste 10.000 de vânzări în ultimii trei ani. Totuși, deși pare simplu, acesta petrecere săptămânaș între 15 și 20 de ore căutând chilipiruri și mici comori în containerele cu obiecte și haine second hand.