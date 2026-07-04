Antena Căutare
Home News Inedit Un tânăr și-a cumpărat o jachetă dintr-un magazin second hand, apoi a realizat peste ce comoară a dat

Un tânăr și-a cumpărat o jachetă dintr-un magazin second hand, apoi a realizat peste ce comoară a dat

Un tânăr și-a cumpărat o jachetă dintr-un magazin second hand, însă nu mică i-a fost surpriza când a realizat peste ce comoară a dat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 17:02 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 17:14
Descoperă peste ce comoară a putut să dea tânărul, de fapt | sursa foto: Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Aceasta este inedita situație prin care a trecut un tânăr în vârstă de 19 ani. Acesta se afla într-un magazin second hand atunci când o jachetă galbenă i-a atras imediat atenția. A decis să o cumpere și a dat modica sumă de 3 dolari, adică aproximativ 15 lei. Ulterior, acesta a realizat peste ce comoară a dat, de fapt. Descoperă în rândurile de mai jos ce sumă uriașă i-ar putea aduce respectivul chilipir.

Un tânăr și-a cumpărat o jachetă dintr-un magazin second hand, apoi a realizat peste ce comoară a dat

Era o zi oarecare atunci când Quinn Brown în vârstă de 19 ani din Hillsboro, Oregon (Statele Unite ale Americii) se plimba printr-un magazin second hand. La un moment dat, un alt client a aruncat în preajma sa o jachetă galbenă, ce i-a atras imediat atenția. S-a uitat atent la ea și nu a mai durat mult până ce a decis să o cumpere. A dat modica sumă de 3 dolari pe ea, adică aproximativ 15 lei.

„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea și eu am apucat-o imediat”, a mărturisit tânărul, potricit nypost.com.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O femeie și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand și a trăit o surpriză uriașă când a deschis poșeta. Peste ce a dat

La scurt timp după achiziția chilipirului, Quinn Brown a pozat jacheta și a publicat imaginea pe internet.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nu mică i-a fost surpriza atunci când cei de la celebra casă de licitații Sotheby's s-au arătat interesați și au aranjat expedierea jachetei la New York. Se pare că jacheta aparține regretatului baschetbalist Wilt Chamberlain, care a purtat acest obiect vestimentar într-o finală NBA.

Citește și: Doi soți și-au cumpărat o canapea second hand și s-au speriat când au auzit sunete din interior. Peste ce au dat

„Au spus că jacheta a fost asortată cu cea a finalei NBA din 1972. Știam că tricoul finalei NBA s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Ăla e tricoul pe care l-a purtat sub jacheta mea”, a explicat Quinn Brown, a cărei jachete va fi scoasă la licitație pentru 250.000 de dolari.

Tânărul a început să caute și să vândă articole second hand în timp ce era în liceu, în clasa a XI-a, și de atunci a transformat acest hobby într-o afacere cu normă întreagă, realizând peste 10.000 de vânzări în ultimii trei ani. Totuși, deși pare simplu, acesta petrecere săptămânaș între 15 și 20 de ore căutând chilipiruri și mici comori în containerele cu obiecte și haine second hand.

O pensionară de 96 ani, în pericol să fie dată afară din azil fiindcă e prea rebelă! Ce a putut să facă femeia, în camer...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro 5 alimente fundamendale în dieta lui Leo Messi! Aşa are un fizic de fier la 39 de ani. Ce nu mănâncă niciodată 5 alimente fundamendale în dieta lui Leo Messi! Aşa are un fizic de fier la 39 de ani. Ce nu mănâncă niciodată
Observatornews.ro Viorel Pașca, sechestre de peste 6 milioane de euro și 13 milioane de lei. Avocat: Nu mai au bani să trăiască Viorel Pașca, sechestre de peste 6 milioane de euro și 13 milioane de lei. Avocat: Nu mai au bani să trăiască
Antena 3 Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
SpyNews Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Descoperirea care a stârnit controverse! Ce e creatura misterioasă găsită recent într-o mlaștină. Nimeni nu se aștepta
Descoperirea care a stârnit controverse! Ce e creatura misterioasă găsită recent într-o mlaștină. Nimeni nu se...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Blugii care par pătați au cucerit tinerii. Cât costă perechea vândută de un brand românesc
Blugii care par pătați au cucerit tinerii. Cât costă perechea vândută de un brand românesc
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO
Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda Jurnalul
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate Kudika
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ Redactia.ro
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x