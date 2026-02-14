Pisica de la Primăria Capitalei care va împărți biroul cu Ciprian Ciucu. Cum a ajuns Cathy să fie adoptată de primar

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, va împărți biroul cu o nouă colegă pe care a adoptat-o recent, pe nume Cathy.

Ciprian Ciucu a adoptat o nouă pisică, pe care a numit-o Cathy | Shutterstock

Primăria Municipiului București a publicat pe Facebook un mesaj despre cea mai nouă „angajată”, care va locui oficial în biroul primarului.

Cathy are doar 4 luni și deja a fost numită pisica de la Primăria Capitalei, după ce a fost adoptată de Ciprian Ciucu, potrivit mesajului.

În ciuda poziției pe care o deține acum, Cathy a avut un început nefericit și deja a trecut printr-o serie de operații.

Din fericire, povestea micuței are un final fericit, acum că a ajuns la noul său stăpân.

Pisica de la Primăria Capitalei care va împărți biroul cu Ciprian Ciucu

Pisica de aproximativ 4 luni a fost botezată Cathy și a devenit oficial pisica de la Primăria Municipiului București, după ce a fost adoptată de primarul Ciprian Ciucu.

„Întâlnirea a fost emoționantă, pisicuța s-a refugiat în brațele primarului, care s-a topit pe loc de dragul ei,” scrie în mesajul publicat pe Facebook despre întâlnirea dintre cei 2.

„Am să-i spun Cathy," ar fi zis primarul în timp ce o ținea în brațe, potrivit mesajului.

Înainte să ajungă la Primărie, Cathy a fost găsită pe stradă cu fractură de bazin, în urma unui accident rutier. După ce a ajuns la un cabinet veterinar, a trecut prin intervenții chirurgicale, investigații și o perioadă de recuperare. După ce starea ei de sănătate s-a îmbunătățit, medicii veterinari au vrut să îi găsească stăpân.

„Așa a aflat de ea primarul Ciprian Ciucu. Și-a dorit special o pisicuță care nu are șanse de adopție pentru a-i oferi un cămin chiar aici, în biroul său de la PMB,” continuă mesajul.

Ciprian Ciucu a mai adoptat și alte pisici

Cathy nu e singura pisică adoptată de noul Primar al Capitalei.

„Atât Mira, pisica de acasă, cât și Jessy, de la Primăria Sectorului 6, sunt pisici abandonate și găsite într-o stare de sănătate foarte proastă,” scrie în mesajul publicat de Primăria Municipiului București.

Cathy a ajuns la Primăria Capitalei prin intermediul medicilor veterinari de la Dalgi Vet, „cu tot trusoul: litieră, mâncare și o fântână de apă”.

„Este deparazitată, vaccinată, și va fi sterilizată peste câteva luni,” continuă mesajul. „ Încă este puiuț, încă păstrează urmele operației pe șold. A trecut prin multe traume, dar fizic este complet recuperată.”

Se pare că prima întâlnire dintre Cathy și Primarul Capitalei a fost una reușită și pisica e pregătită să își preia noile „îndatoriri”.

„S-a lăsat din prima clipă luat în brațe de noul stăpân și, în mai puțin de un minut, a început să toarcă. Venise speriată, timidă, dar s-a relaxat instant,” continuă mesajul. „Iar după ce a primit și un pliculeț de mâncare, deja ea și primarul au devenit cei mai buni prieteni.”

„Gata, mă iubește!” ar fi spus Ciprian Ciucu.

De acum, Cathy va împărți biroul cu noul primar și va face parte din echipa Primăriei, unde „printre ședințe, decizii și probleme, ea va fi suflețelul care va aduce un zâmbet și va descreți frunți.”