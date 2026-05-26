Suplimentul care ar putea să scadă nivelul de agresivitate. Ce au descoperit experții

Experții au dezvăluit suplimentul care ar putea să scadă nivelul de agresivitate și care se găsește în alimente obișnuite.

Cei care sunt îngrijorați că au un nivel de agresivitate ridicat ar beneficia de pe urma unui supliment comun, susțin experții.

Potrivit unui studiu recent, acest supliment ar reduce semnificativ nivelul de agresivitate, scrie Science Alert.

Mai mult, compusul se găsește în ingrediente obișnuite, disponibile în întreaga lume.

Acesta e recomandat de experți și pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Suplimentul care ar putea să scadă nivelul de agresivitate

Potrivit experților, suplimentul care ar putea să scadă nivelul de agresivitate e reprezentat de acizi grași omega-3, care pot fi integrați ușor în dietă.

Acești acizi grași, disponibili ca suplimente alimentare sub formă de capsule cu ulei de pește și considerați utili pentru bunăstarea mentală și fizică, ar putea ajuta la reducerea agresivității.

Omega-3 a fost anterior asociat cu prevenirea schizofreniei. Agresivitatea și comportamentul antisocial sunt considerate, parțial, consecințe ale unei alimentații deficitare. Ceea ce mâncăm poate influența chimia creierului, sugerează cercetările.

Cercetători de la Universitatea din Pennsylvania au construit pe baza unor studii mai mici privind efectele suplimentării cu omega-3 asupra agresivității. Meta-analiza lor a inclus 29 de studii clinice controlate, cu un total de 3.918 participanți.

În toate aceste studii, s-a observat un efect modest, dar vizibil pe termen scurt, echivalent cu o reducere de până la 28% a agresivității, în mai multe variabile, inclusiv vârstă, gen, diagnostic medical și durata și doza tratamentului.

„Cred că a venit momentul să implementăm suplimentarea cu omega-3 pentru reducerea agresivității, indiferent dacă vorbim de comunitate, clinică sau sistemul de justiție penală,” a spus neurocriminologul Adrian Raine.

Studiile incluse în analiză, realizate între 1996 și 2024, au avut o durată medie de 16 săptămâni. Ele au inclus diverse categorii de populație, de la copii sub 16 ani până la persoane între 50 și 60 de ani.

Mai mult, reducerea agresivității a inclus atât agresivitatea reactivă, ca răspuns la provocare, cât și agresivitatea proactivă, adică un comportament planificat dinainte. Până la acest studiu, nu era clar dacă omega-3 influențează ambele tipuri.

Deși sunt necesare studii mai ample și pe perioade mai lungi pentru a confirma această legătură, rezultatele contribuie la înțelegerea modului în care uleiul de pește și omega-3 pot fi benefice pentru creier.

„Cel puțin, părinții care caută tratament pentru un copil agresiv ar trebui să știe că, pe lângă orice alt tratament, 1 porție sau 2 în plus de pește pe săptămână ar putea ajuta,” susține Raine.

Ce alimente conțin omega-3

Cercetătorii cred că efectul ar putea fi legat de modul în care omega-3 reduce inflamația și susține procesele esențiale ale creierului, contribuind la reglarea agresivității.

Încă există multe întrebări fără răspuns, dar echipa susține că există suficiente dovezi pentru a continua cercetările.

Există și studii care arată că medicamente derivate din ulei de pește pot reduce riscul de infarct fatal, accident vascular cerebral și alte probleme cardiovasculare. Ca urmare, beneficiile potențiale ale includerii omega-3 în dietă par semnificative.

„Omega-3 nu e un leac miraculos care va rezolva complet problema violenței din societate,” a spus Raine. „Dar poate ajuta? Pe baza acestor rezultate, credem cu tărie că da, și ar trebui să începem să acționăm pe baza acestor cunoștințe.”

Pentru moment, cel mai important lucru este cercetarea suplimentară, pentru a vedea dacă omega-3 are un viitor în tratarea agresivității la pacienți. Cercetarea a fost publicată în revista Aggression and Violent Behavior.

„Rezultatele acestui studiu arată că suplimentarea cu omega-3 reduce semnificativ comportamentul agresiv pe termen scurt,” au scris cercetătorii în lucrare. „Având în vedere costurile economice și psihologice enorme ale agresivității și violenței în societate, chiar și efectele mici trebuie luate în serios.”

Acizii grași omega-3 se găsesc în principal în peștele gras și în anumite alimente de origine vegetală.

Printre cele mai bogate surse se numără somonul, macroul, sardinele, heringul, păstrăvul și tonul, care conțin EPA și DHA. Acestea sunt formele cele mai active biologic de omega-3.

Sursele vegetale includ semințele de in, semințele de chia, nucile, semințele de cânepă și soia, care furnizează ALA, o formă pe care organismul o poate transforma parțial în EPA și DHA. De asemenea, omega-3 se adaugă uneori în alimente fortificate, cum ar fi ouăle, laptele sau iaurturile. Consumul acestor alimente ajută la menținerea unui nivel sănătos de omega-3, deoarece organismul nu îi poate produce singur.