Bogdan Aurescu a primit aviz pozitiv după audierea în comisii / Aurescu: Îndeplinim toate condiţiile pentru a intra în programul Visa Waiver, cu excepţia condiţiei referitoare la rata de refuz a cererilor de viză

Bogdan Aurescu a declarat, marţi, în cadrul audierilor în faţa comisiilor parlamentare, că rata de refuz a cererilor de viză pentru SUA este mai mică decât cea din anul fiscal anterior, dar nu este suficientă pentru a permite intrarea ţării noastre în acel program. "Principalul impediment aici este legislaţia americană, care prevede nişte condiţii. Noi îndeplinim toate condiţiile pentru a intra în acest program, cu excepţia condiţiei referitoare la rata de refuz a cererilor de viză, care în momentul ăsta se afla la nivelul de 9,11 la sută. Este în scădere faţă de situaţia din anul fiscal american anterior, când aveam 10,44 la sută, dar nu este suficient pentru că pragul care trebuie trecut este cel de trei la sută”, a afirmat Aurescu. El a spus că sunt două paliere de acţiune în acest sens, iar unul se referă la demersuri pentru a ajunge sub pragul de trei la sută al ratei de refuz. "Pentru asta am decis împreună cu partea americană să demarăm o campanie publică de informare, MAE cu ambasada americană de la Bucureşti, dar şi cu ambasade, misiuni americane din alte state, unde se găsesc cetăţeni români, pentru că acest procent al ratei de refuz nu se datorează neapărat cetăţenilor români, care aplică în România, dar există şi o contribuţie a unor cetăţeni români care se găsesc în alte state. Important este ca cetăţeanul român când aplică pentru o viză de scurtă şedere în America să facă acest lucru doar dacă îndeplineşte toate condiţiile pentru a obţine această viză. În caz contrar, riscul este de a alimenta în continuare această rată de refuz”, a explicat ministrul de Externe. Bogdan Aurescu a mai afirmat că al doilea palier se referă la promovarea anumitor iniţiative legislative din Congresul american. Un astfel de proiect se referă la oferirea unei excepţii faţă de pragul de trei la sută pentru statele care sunt partenere strategice şi aliate ale SUA şi care alocă doi la sută din PIB pentru apărare, iar o altă iniţiativă legislativă prevede ridicarea pragului de la trei la zece la sută, cu îndeplinirea anumitor condiţii, care sunt îndeplinite de România. Aurescu a mai spus că această decizie nu este una pur politică. "Este exclusă o decizie pur politică aici pentru că trebuie respectată această legislaţie americană trecută de Congres, avem exemplul Poloniei care în anul fiscal care tocmai s-a încheiat a fost inclusă în acest program Visa Waiver, dar nu a fost inclusă din raţiuni politice, ci pentru că a reuşit să intre sub pragul de trei la sută”, a mai spus Aurescu. El a primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare, cu 23 de voturi "pentru", 15 "împotrivă" şi trei abţineri.

Sursa : news.ro