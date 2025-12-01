Cum a apărut Călin Georgescu la Alba Iulia, de 1 decembrie. Imagini cu tabăra suveranistă, care îl aclamă

Antena Căutare
Călin Georgescu a ajuns în dimineața zilei de 1 decembrie la Alba Iulia. Încă de la primele ore ale dimineții, acesta a fost așteptat de un număr mare de susținători cu steaguri, cu icoane în vârf de băț, dar și cu pancarte cu „Turul 2 înapoi”.

Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 12:59 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 13:23
Călin Georgescu, prezent la Alba Iulia pe 1 decembrie 2025, la parada militară | Inquam

Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Unirii, finalizat în 2018 și considerat un omagiu adus celor care au realizat Marea Unire, act hotărât la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918.

Imediat după ce Călin Georgescu a coborât din mașină, un bărbat care purta o pancartă i-a strigat „Marș la Moscova!”, potrivit Alba24. Acesta a fost bruscat de către susținătorii lui Georgescu, aceştia acuzându-l că este instigator.

Mai apoi, flancat de mai mulți bodyguarzi, Călin Georgescu a înaintat cu greu prin mulțime, spre zona scenei amenajată la Monumentul Unirii. Acesta a fost primit cu pâine și sare. În discursul ținut la Monumentul Unirii, Georgescu s-a adresat susținătorilor săi, cărora le-a transmis că „România trebuie să devină din nou o istorie nouă”.

În paralel, George Simion a organizat propria manifestație, tot la Alba Iulia.

Despre paradele militare organizate cu ocazia Zilei Naționale a României

Aproape 3.000 de militari au defilat pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii fiind prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, fostul președinte Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialităţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Ilie Bolojan este așteptat de la ora 14.00 şi la ceremoniile organizate la Alba Iulia, unde se află încă de dimineață mii de susținători AUR, dar și ai lui Călin Georgescu.

Potrivit HotNews, sute persoane participă la „Marșul Unirii” organizat de George Simion la Alba Iulia. Liderul AUR s-a întâlnit cu simpatizanţii săi, alături de care a plecat în marş de la gară spre cetatea Alba Iulia. Participanții marșului lui Simion au plecat în marș de la gara CFR, în jurul orei 9.00, către Cetatea Alba Carolina.

Marșul se va opri la Obeliscul lui „Horea, Cloșca și Crișan”. Simion s-a fotografiat cu unii dintre cei prezenţi şi a dat mâna cu simpatizanţii. Liderul AUR anunțase că vrea să strângă din toate filialele din România 11.000 de oameni.

La Alba Iulia a ajuns și Călin Geogescu, tot potrivit Alba24 și HotNews. Fostul candidat la prezidențiale şi-a chemat susţinătorii la ora 9.00, Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina, dar a ajuns cu 16 minute întâziere. Georgescu a fost flancat de bodyguarzii săi și a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

