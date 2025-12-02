Un candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei s-a retras din cursă pentru Ciprian Ciucu. Ce se întâmplă cu buletinele de vot

Un candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei s-a retras din cursă pentru Ciprian Ciucu. Cine este și ce se întâmplă cu buletinele de vot deja tipărite. Cum a reacționat primarul Sectorului 6.

Un candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei s-a retras din cursă pentru | Hepta

La scurt timp după ce buletinele de vot au fost deja tipărite, unul dintre candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei s-a retras oficial din cursă.

Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba, cum a motivat decizia și ce apel a făcut acesta la bucureșteni, dar și la candidatul USR, Cătălin Drulă.

Citește și: Cum a apărut Călin Georgescu la Alba Iulia, de 1 decembrie. Imagini cu tabăra suveranistă, care îl aclamă

Vlad Gheorghe s-a retras oficial din cursa pentru Primăria Capitalei

Articolul continuă după reclamă

În dimineața zilei de 2 decembrie 2025, Vlad Gheorghe a anunțat prin intermediul unei conferințe de presă faptul că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, favorizându-l pe Ciprian Ciucu de la PNL.

Deoarece buletinele de vot au fost deja tipărite, numele candidatului va apărea pe toate exemplarele din 7 decembrie 2025. Cei care voiau să îl susțină în lupta pentru Primăria Generală a Municipiului București pe Vlad Gheorghe, sunt acum îndemnați să îl voteze pe edilul Sectorului 6, deoarece acesta îl susține tot pe el.

„După mai multe discuţii şi după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologice pe care le-am avut, aşa cum am declarat zilele trecute, vedem cu toţii ceea ce deja devine foarte cunoscut, că candidata extremistă şi cu legături şi istorie în PSD are şanse reale să ajungă primarul Capitalei. În acest moment, lucrul responsabil de făcut este să îl susţin pe domnul Ciprian Ciucu pentru a fi viitorul primar general al Capitalei, pentru ca Bucureştiul să rămână un bastion al democraţiei şi pentru ca Bucureştiul să nu cumva să ajungă în mâna unor extremişti PSD-işti” a declarat Vlad Gheorghe, potrivit Libertatea.

Citește și: Cum va arăta buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Scrutinul are loc pe 7 decembrie 2025

Conform sondajelor de opinie efectuate, fostul europarlamentar nu ar fi avut șanse să câștige cursa pentru Primăria Capitalei, motiv pentru care a decis să se retragă, dar și să îl susțină în mod public pe primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„Îl voi susţine pe Ciprian Ciucu mai departe, fac apel la cei care voiau să mă voteze pe mine să îl susţină pe dânsul” a explicat acesta în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o alături de prim-vicepreședintele PNL cu privire la Primăria Municipiului București.

Mai mult decât atât, el i-a recomandat lui Cătălin Drulă, candidatul USR, să îl susțină și el pe Ciucu în cazul în care își dorește cu adevărat ca Bucureștiul să nu aibă un primar extremist.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a reacționat Ciprian Ciucu după ce Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui

Primarul Sectorului 6 a lansat în urmă cu o oră un mesaj de mulțumire pentru Vlad Gheorghe, încercând inclusiv să tragă un semnal de alarmă.

„Îi mulțumesc lui Vlad Gheorghe pentru susținere și pentru mesajul de unitate pe care l-a dat astăzi! Îi mulțumesc pentru luciditate și responsabilitate. Vlad a înțeles că miza nu este personală, ci uriașă pentru București. Este o decizie care arată maturitate politică și responsabilitate față de oraș. (...) Eu și Vlad credem în adminstrație fără ideologie, fără corupție, fără pierdere de vreme în bătălii sterile. Credem în valorile democrației, în reguli, în transparență și în profesionalism. Credem în continuitatea proiectelor mari, dar și în îmbunătățirea de zi cu zi a calității vieții bucureștenilor.

Pericolul creșterii în sondaje a candidatului extremist-populist Anca Alexandrescu este real și prezent. Nu este o simplă amenințare electorală, e o sabie deasupra orașului. Dacă nu suntem atenți, Bucureștiul riscă un efect de tip ‘turul 1 la prezidențiale’: radicalii urcă, iar cei moderați stau acasă. Eu și Vlad nu vrem să fragmentăm votul de dreapta. Vrem să-l unim pentru binele tuturor bucureșenilor.” este doar o parte din mesajul transmis de vicepreședintele PNL.

Iată întreaga postare:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada militară