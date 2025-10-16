Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse fostului președinte al ANPC

Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Iată ce au transmis oficialii!

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată pe fostul șef al Autorității Naținale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, iar, ieri, 15 octombrie 2025, au făcut anunțul în mod public.

Fostul edil este vizat într-un dosar de pe vremea când ocupa funcția de președinte al ANPC în care este acuzat că a anunțat reprezentanții unui hotel din Sinaia despre un control pe care urma să îl efectueze, iar oficialii au transmis deja primele informații.

Iată cum ar fi încălcat legea fostul șef al ANPC și ce spun autoritățile!

Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA

Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor va trebui să dea explicații în dosarul în care este acuzat că a anunțat efectuarea unui control în cadrul unui hotel cunoscut din Sinaia, în luna martie a acestui an.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 422/VIII/3 și 420/VIII/3 din 22 iulie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite” sunt informațiile regăsite în decizia DNA.

Se pare că Piedone le-ar fi oferit angajaților inclusiv indicații și recomandări despre modul în care ar fi trebuit să fie pregătite spațiile din hotel pentru evitarea sancțiunilor. Potrivit documentelor de interceptare apărute în spațiul public, fostul edil al sectorului 5 din Capitală ar fi sunat o veche cunoștință angajată în cadrul Hotelul Internațional din Sinaia, de pe telefonul șoferului său personal, scrie Cancan.

Potrivit sursei, dosarul a fost trimis spre judecată la Tribunalul Brașov, având propunerea de menținere a măsurii preventive dispusă în cauză.

„În data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

În concret, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor A.N.P.C. pentru verificare, pentru a asigura conformitatea”, sunt informațiile care se mai arată în comunicatul oficial.

