Antena Căutare
Home News Politic Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța. Ce mesaj a transmis președintele Franței în limba română

Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța. Ce mesaj a transmis președintele Franței în limba română

Nicușor Dan și Emmanuel Macron s-au filmat împreună la Palatul Élysée. Cuvintele transmise de liderul de la Paris i-au surprins pe români.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 12:36 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 13:42
Galerie
Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța | profimediaimages.ro

Președintele Nicușor Dan a făcut prima sa vizită oficială în Franța, vizită care poate fi considerată chiar cea mai importantă de la preluarea mandatului său. El a fost primit marți după-amiază de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, acolo unde au avut un dejun de lucru, dar și o discuție tête-à-tête, scrie Antena 3 CNN.

Descoperă în rândurile de mai jos ce l-a făcut pe liderul de la Paris să transmită un mesaj în limba română și cum s-au postat cei doi șefi de stat pe internet.

Citește și: Marcel Ciolacu se mută la Buzău după câștigarea președinției Consiliului Județean. Ce spune despre chiriile de acolo

Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța. Ce mesaj a transmis președintele Franței în limba română

Articolul continuă după reclamă

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns în Franța și a bifat deja o serie de întâlniri importante pentru viitorul țării noastre.

Inițial, acesta a luat parte la discuție cu reprezentanții comunității românești din Republica Franceză chiar în incinta Ambasadei României în Franța, iar apoi s-a întâlnit cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, inaugurând împreună Aleea Nicolae Titulescu din Parcul Monceau.

„Am avut o excelentă întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, cu care am discutat despre numeroasele proiecte româno-franceze de cooperare în domeniul economiei, al educației. Am evocat desigur și teme care privesc comunitatea românească din capitala Franței.

Bucureștiul și Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale și istorice, prin arhitectură și artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor, prin economie, educație și tehnologii avansate, pentru a găsi soluții la provocările de dezvoltare a marilor orașe.

Am fost amândoi de acord că românii care trăiesc în Paris au un rol important, de catalizator al cooperării româno-franceze. Am convenit că e important să le oferim susținere pentru a încuraja astfel dezvoltarea legăturilor dintre țările noastre.

I-am transmis aprecierea mea pentru decizia de a da numele marelui diplomat român Nicolae Titulescu unei alei din frumosul Parc Monceau, din Paris, pe care am inaugurat-o astăzi împreună. Este cel mai nou loc memorial din șirul bogat al prezențelor românești în capitala Franței. În aceste timpuri, în care nu întrevedem încă sfârșitul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am ales să aducem un omagiu eforturilor lui Nicolae Titulescu care, ca președinte al Societății Națiunilor, s-a luptat neobosit ca negocierea să ia locul agresiunii, iar pacea și rațiunea să triumfe în fața violenței” a scris președintele țării pe pagina sa de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La Palatul Élysée, Nicușor Dan, a fost întâmpinat de Garda de onoare și de Emmanuel Macron, care a afișat un zâmbet cald și primitor. Ei s-au filmat împreună, iar Președinția franceză a postat pe Facebook videoclipul în care Președintele României îi cere liderului de la Paris să spună „Trăiască prietenia dintre România și Franța!”.

Șeful statului francez a acceptat, iar, în cele din urmă, cei doi și-au luat la revedere de la cei care urmau să vadă videoclipul.

Iată întreg momentul:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus

„A fost o reală plăcere să îl întâlnesc pe Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Am reafirmat prietenia profundă care leagă România de Franța și angajamentul nostru comun pentru a consolida parteneriatul strategic, în beneficiul cetățenilor și al securității Europei.

I-am transmis Președintelui Macron recunoștința românilor pentru solidaritatea aliată și pentru prezența militarilor francezi în România, precum și pentru rolul Franței în conducerea grupului tactic NATO de la Cincu.

Am vorbit și despre intensificarea cooperării economice și a investițiilor reciproce, în special în domeniul dezvoltării capacităților militare și al industriei de apărare – un sector cu potențial major, sprijinit de fondurile europene din programul SAFE.

La final, am subliniat importanța legăturilor culturale și umane dintre România și Franța și rolul deosebit al numeroasei noastre comunități din Franța în apropierea și consolidarea relațiilor dintre cele două țări.” a mai scris acesta ulterior pe pagina sa de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Emmanuel Macron și Nicușor Dan în Franța
+6
Mai multe fotografii

Citește și: George Simion, imagine rară alături de mama lui, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ce mesaj a transmis liderul AUR

Marcel Ciolacu se mută la Buzău după câștigarea președinției Consiliului Județean. Ce spune despre chiriile de acolo...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea
Observatornews.ro Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Antena 3 Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
SpyNews Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor” Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Marcel Ciolacu se mută la Buzău după câștigarea președinției Consiliului Județean. Ce spune despre chiriile de acolo
Marcel Ciolacu se mută la Buzău după câștigarea președinției Consiliului Județean. Ce spune despre chiriile...
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Ce spune Ciprian Ciucu despre relația pe care o are cu Nicușor Dan. Cum se înțelege cu Președintele României
Ce spune Ciprian Ciucu despre relația pe care o are cu Nicușor Dan. Cum se înțelege cu Președintele României
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat HelloTaste.ro
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană Jurnalul
Cum arăta Lucy, strămoașa tuturor oamenilor: Fosila de Australopithecus care rescrie tot ce credeam despre originile noastre
Cum arăta Lucy, strămoașa tuturor oamenilor: Fosila de Australopithecus care rescrie tot ce credeam despre... Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x