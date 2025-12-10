Nicușor Dan și Emmanuel Macron s-au filmat împreună la Palatul Élysée. Cuvintele transmise de liderul de la Paris i-au surprins pe români.

Președintele Nicușor Dan a făcut prima sa vizită oficială în Franța, vizită care poate fi considerată chiar cea mai importantă de la preluarea mandatului său. El a fost primit marți după-amiază de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, acolo unde au avut un dejun de lucru, dar și o discuție tête-à-tête, scrie Antena 3 CNN.

Descoperă în rândurile de mai jos ce l-a făcut pe liderul de la Paris să transmită un mesaj în limba română și cum s-au postat cei doi șefi de stat pe internet.

Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța. Ce mesaj a transmis președintele Franței în limba română

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns în Franța și a bifat deja o serie de întâlniri importante pentru viitorul țării noastre.

Inițial, acesta a luat parte la discuție cu reprezentanții comunității românești din Republica Franceză chiar în incinta Ambasadei României în Franța, iar apoi s-a întâlnit cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, inaugurând împreună Aleea Nicolae Titulescu din Parcul Monceau.

„Am avut o excelentă întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, cu care am discutat despre numeroasele proiecte româno-franceze de cooperare în domeniul economiei, al educației. Am evocat desigur și teme care privesc comunitatea românească din capitala Franței.

Bucureștiul și Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale și istorice, prin arhitectură și artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor, prin economie, educație și tehnologii avansate, pentru a găsi soluții la provocările de dezvoltare a marilor orașe.

Am fost amândoi de acord că românii care trăiesc în Paris au un rol important, de catalizator al cooperării româno-franceze. Am convenit că e important să le oferim susținere pentru a încuraja astfel dezvoltarea legăturilor dintre țările noastre.

I-am transmis aprecierea mea pentru decizia de a da numele marelui diplomat român Nicolae Titulescu unei alei din frumosul Parc Monceau, din Paris, pe care am inaugurat-o astăzi împreună. Este cel mai nou loc memorial din șirul bogat al prezențelor românești în capitala Franței. În aceste timpuri, în care nu întrevedem încă sfârșitul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am ales să aducem un omagiu eforturilor lui Nicolae Titulescu care, ca președinte al Societății Națiunilor, s-a luptat neobosit ca negocierea să ia locul agresiunii, iar pacea și rațiunea să triumfe în fața violenței” a scris președintele țării pe pagina sa de Facebook.

La Palatul Élysée, Nicușor Dan, a fost întâmpinat de Garda de onoare și de Emmanuel Macron, care a afișat un zâmbet cald și primitor. Ei s-au filmat împreună, iar Președinția franceză a postat pe Facebook videoclipul în care Președintele României îi cere liderului de la Paris să spună „Trăiască prietenia dintre România și Franța!”.

Șeful statului francez a acceptat, iar, în cele din urmă, cei doi și-au luat la revedere de la cei care urmau să vadă videoclipul.

Iată întreg momentul:

„A fost o reală plăcere să îl întâlnesc pe Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Am reafirmat prietenia profundă care leagă România de Franța și angajamentul nostru comun pentru a consolida parteneriatul strategic, în beneficiul cetățenilor și al securității Europei.

I-am transmis Președintelui Macron recunoștința românilor pentru solidaritatea aliată și pentru prezența militarilor francezi în România, precum și pentru rolul Franței în conducerea grupului tactic NATO de la Cincu.

Am vorbit și despre intensificarea cooperării economice și a investițiilor reciproce, în special în domeniul dezvoltării capacităților militare și al industriei de apărare – un sector cu potențial major, sprijinit de fondurile europene din programul SAFE.

La final, am subliniat importanța legăturilor culturale și umane dintre România și Franța și rolul deosebit al numeroasei noastre comunități din Franța în apropierea și consolidarea relațiilor dintre cele două țări.” a mai scris acesta ulterior pe pagina sa de Facebook.

