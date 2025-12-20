Nicușor Dan, cea mai așteptată reacție după scandalul izbucnit în justiție! Ce a anunțat președintele și ce are de gând să facă

Cea mai așteptată reacție a președintele Nicușor Dan! Ce a anunțat șeful statului, la scurt timp după scandalul izbucnit în justiție.

Recorder a publicat recent un reportaj ce a scos la iveală neregulile din justiție, apoi dezvăluirile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu au întregit și mai mult tabloul acuzațiilor. În timp ce unii cetățeni au ales să iasă în stradă ca să ceară schimbare, alții au așteptat mesajul președintelui.

Ce a anunțat președintele și ce are de gând să facă.

Nicușor Dan, cea mai așteptată reacție după scandalul izbucnit în justiție!

Recent, în urma unui amplu material jurnalistic realizat de cei de la Recorder, au ieșit la iveală numeroasele nereguli din justiție, cu abuzuri și fapte corupte greu de imaginat. În mod absolut neașteptat, reprezentanții Curții de Apel București au ținut o conferință de presă, ocazie cu care judecătoarea Raluca Moroșanu a preluat cuvântul și a declarat că ceea ce a declarat judecătorul Laurențiu Beșu în reportajul Recorder este adevărat și că instituția este una coruptă, în care angajații sunt terorizați cu sancțiuni disciplinare. Oamenii au ieșit în stradă ca să protesteze împotriva Liei Savonea, cea care conduce Înalta Curte de Casație și Justiție din 23 iunie 2025, și împotriva celor care o susțin și care comit abuzuri și nereguli în justiție. Simultan, sute de angajați din justiție s-au coalizat împotriva sistemului corupt.

Românii au așteptat interesați mesajul lui Nicușor Dan în privința acestui subiect și iată că cea mai așteptată reacție a venit chiar sâmbătă, pe 20 decembrie 2025:

„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție.

Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență.

Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.

Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții.

Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä.

În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, a fost mesajul transmis de Nicușor Dan sâmbătă, pe 20 decembrie 2025, pe pagina oficială de Facebook, arată news.ro.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit de la magistrați sute de pagini de documente relevante pentru problema gravă din justiție, menționând totodată că luni, pe 22 decembrie 2025, vor avea loc discuții cu reprezentanții judecătorilor și procurorilor care au solicitat în mod explicat acest lucru. Ulterior va avea loc și o conferință de presă.

„Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferinţe de presä. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, a mai adăugat preşedintele.