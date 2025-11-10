Antena Căutare
Răspunsul neașteptat dat de Volodimir Zelenski când a fost întrebat dacă se teme de Donald Trump. Ce a precizat

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că, spre deosebire de alţi lideri occidentali, el nu se „teme” de Donald Trump.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:40 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 17:26
Acesta a respins zvonurile potrivit cărora ultima lor întâlnire de la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relaţii bune cu preşedintele SUA.

De asemenea, el a dezvăluit că regele Charles a contribuit la consolidarea relaţiilor cu Trump şi l-a descris pe monarhul britanic ca fiind „foarte favorabil” Ucrainei.

Zelenski a vorbit după atacurile devastatoare ale Rusiei asupra reţelei energetice a ţării, care au dus la întreruperi de curent în majoritatea regiunilor ucrainene duminică, în timp ce inginerii încercau să restabilească reţeaua. În timpul conversaţiei, lumina s-a stins de două ori, menţionează The Guardian, potrivit news.ro.

Ucraina se confruntă cu întreruperi de curent pe scară largă după ce capacitatea de generare a energiei a fost redusă la „zero” de atacurile ruseşti.

Preşedintele ucrainean a negat afirmaţiile potrivit cărora Trump ar fi aruncat hărţile câmpului de luptă într-o discuţie aprinsă, în octombrie, la Casa Albă, unde sosise în speranţa de a obţine furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk din SUA. „Nu a aruncat nimic. Sunt sigur”, a spus Zelenski. El a descris relaţiile dintre ei ca fiind „normale”, „profesionale” şi „constructive”.

Potrivit Financial Times, Trump ar fi făcut presiuni asupra lui Zelenski să accepte condiţiile maximaliste ale lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului şi ar fi spus că liderul rus va „distruge” Ucraina dacă aceasta nu va fi de acord cu cererile liderului de la Kremlin.

Zelenski susţine însă că întâlnirea s-a desfăşurat altfel. Delegaţia ucraineană aflată în vizită a amenajat trei standuri în faţa lui Trump şi a echipei sale americane, prezentând măsuri succesive, inclusiv arme şi sancţiuni economice care ar „slăbi” Moscova, a explicat el. Scopul era de a reduce capacitatea Rusiei de a bombarda Ucraina şi de a-l forţa pe Putin să se aşeze la masa negocierilor.

Vorbind din palatul prezidenţial din Kiev, Zelenski a remarcat că „toată lumea” se teme de Trump. „Acesta este adevărul”, a adăugat el. Întrebat dacă acest lucru se aplică şi lui, el a răspuns: „Nu, nu suntem duşmani cu America. Suntem prieteni. Deci, de ce ar trebui să ne fie frică?”

El a continuat: „Trump a fost ales de poporul său. Trebuie să respectăm alegerea făcută de poporul american, la fel cum eu sunt ales de poporul meu. SUA este partenerul nostru strategic, de mulţi ani, poate chiar de zeci şi sute de ani”. Cele două ţări au valori comune profunde, în contrast cu Rusia „imperialistă” şi revizionistă, a argumentat el.

Zelenski a dezvăluit, de asemenea, că regele Charles a jucat un rol crucial în culise, încurajându-l pe preşedintele SUA să sprijine Ucraina cu mai mult entuziasm, după întâlnirea furtunoasă din februarie din Biroul Oval, când Trump l-a admonestat public pe Zelenski şi l-a dat afară din Casa Albă. În timpul unei vizite de stat în Marea Britanie, în septembrie, Trump a avut o întâlnire tête-à-tête cu regele. „Nu cunosc toate detaliile, dar înţeleg că Majestatea Sa i-a transmis câteva semnale importante preşedintelui Trump”, a spus Zelenski. El a confirmat că Trump îl respectă pe rege şi îl consideră „foarte important”, un compliment sincer care nu este acordat – în opinia sa – „multor oameni”.

„Majestatea Sa este foarte sensibilă faţă de poporul nostru. Poate că „sensibilă” nu este cuvântul potrivit. Ne susţine foarte mult”, a spus preşedintele Ucrainei.

În ultimele săptămâni, Rusia a atacat în repetate rânduri reţeaua naţională de energie electrică a Ucrainei, ceea ce a dus la întreruperi frecvente de curent în multe oraşe. Alte atacuri din weekend au redus capacitatea de generare a energiei electrice a ţării la „zero”, a declarat compania de stat Ţentrenergo. Dronele ruseşti au lovit, de asemenea, două substaţii ale unor centrale nucleare din vestul Ucrainei, iar Kievul a solicitat agenţiei de supraveghere nucleară a ONU să ia măsuri.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!

Comentarii


Videoclipul zilei


