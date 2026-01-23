Manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi. Ce va face Nicuşor Dan pe 24 ianuarie

Președintele României, Nicușor Dan, și-a confirmat prezența la manifestările oficiale dedicate Zilei Unirii de la Iași, programate pentru 24 ianuarie. Evenimentele vor avea loc anul acesta după-amiaza, începând cu ora 15:00, o schimbare față de tradiția anilor trecuți, când ceremoniile se desfășurau dimineața.

Ce va face Nicuşor Dan pe 24 ianuarie. Prezența lui a fost confirmată la Iași

Participarea lui Nicușor Dan este, până în acest moment, singura confirmată oficial dintre liderii politici invitați. Președintele va lua parte la ceremoniile din Piața Unirii, unde sunt programate discursuri oficiale, depuneri de coroane și momentul simbolic al horei unirii.

Prezența sa este considerată un element central al programului, în contextul în care autoritățile locale pregătesc o ediție cu miză simbolică puternică.

În paralel, în mediul politic ieșean se discută despre o posibilă participare a Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, însă prezența ei nu a fost confirmată până acum. Invitația a fost transmisă, dar o decizie finală este așteptată în zilele următoare.

Primăria Iași urmează să publice programul complet al manifestărilor, însă este deja clar că Nicușor Dan va fi figura principală a ceremoniei, reprezentând oficial statul român la unul dintre cele mai importante momente comemorative ale începutului de an.

