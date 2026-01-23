Antena Căutare
Home News Politic Manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi. Ce va face Nicuşor Dan pe 24 ianuarie

Manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi. Ce va face Nicuşor Dan pe 24 ianuarie

Președintele României, Nicușor Dan, și-a confirmat prezența la manifestările oficiale dedicate Zilei Unirii de la Iași, programate pentru 24 ianuarie. Evenimentele vor avea loc anul acesta după-amiaza, începând cu ora 15:00, o schimbare față de tradiția anilor trecuți, când ceremoniile se desfășurau dimineața.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 11:32 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 11:50
Galerie
Ce va face Nicuşor Dan pe 24 ianuarie. Prezența lui a fost confirmată la Iași | Hepta

Participarea lui Nicușor Dan este, până în acest moment, singura confirmată oficial dintre liderii politici invitați. Președintele va lua parte la ceremoniile din Piața Unirii, unde sunt programate discursuri oficiale, depuneri de coroane și momentul simbolic al horei unirii.

Prezența sa este considerată un element central al programului, în contextul în care autoritățile locale pregătesc o ediție cu miză simbolică puternică.

În paralel, în mediul politic ieșean se discută despre o posibilă participare a Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, însă prezența ei nu a fost confirmată până acum. Invitația a fost transmisă, dar o decizie finală este așteptată în zilele următoare.

Primăria Iași urmează să publice programul complet al manifestărilor, însă este deja clar că Nicușor Dan va fi figura principală a ceremoniei, reprezentând oficial statul român la unul dintre cele mai importante momente comemorative ale începutului de an.

Articolul continuă după reclamă
nicusor dan cu steagul romaniei in spate

Articol scris cu ajutorul inteligenței artificiale.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar" Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
SpyNews Asemănarea dintre cele două crime care au zguduit România. Ce i-a făcut pe criminali să recurgă la un astfel de gest Asemănarea dintre cele două crime care au zguduit România. Ce i-a făcut pe criminali să recurgă la un astfel de gest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Prima reacție a lui Călin Georgescu după capturarea lui Maduro: „Ce s-a întâmplat în Venezuela...”
Prima reacție a lui Călin Georgescu după capturarea lui Maduro: „Ce s-a întâmplat în Venezuela...”
Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Ce să consumi, conform specialiștilor
Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Ce să consumi, conform specialiștilor Catine.ro
Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii
Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Paris Hilton a strălucit ca o prințesă la premiera documentarului său. Imagini de la spectaculosul eveniment
Paris Hilton a strălucit ca o prințesă la premiera documentarului său. Imagini de la spectaculosul eveniment Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x