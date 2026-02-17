Primarul Robert Negoiță și-a arătat testul de la INML la cocaină. Care a fost rezultatul oficial: „Să nu rămână ceva neclarificat”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a făcut un test pentru cocaină la INML și a arătat rezultatul oficial.

Recent, primarul Sectorului 3 a fost provocat de un activist civic cunoscut să facă un test rapid pentru cocaină și rezultatul a fost pozitiv. Ulterior, edilul s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru a face un test de laborator.

Marți, în data de 17 februarie 2026, Robert Negoiță a prezentat rezultatul oficial. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Primarul Robert Negoiță și-a arătat testul de la INML la cocaină. Care a fost rezultatul oficial

Marți, pe 17 februarie 2026, a fost o zi extrem de importantă pentru Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Se pare că acesta a fost la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” și a făcut un test pentru depistarea consumului de cocaină sau de alte droguri. Rezultatul oficial a venit și primarul nu s-a ferit să împărtășească, prin intermediul unui InstaStory, fotografia cu analiza.

Buletinul de analize pentr proba de urină a arătat un rezultat negativ pentru morfină, amfetamine, metamfetamine, MDMA, barbiturice, benzodiazepine, canabinoide, cocaină, metadonă, opiacee, fenciclidină, antidepresive triciclice. Astfel, rezultatul oficial a fost unul negativ, deși destul rapid a ieșit pozitiv.

„Să nu rămână ceva neclarificat”, a fost mesajul ce a însoțit rezultatul imaginea.

Totul a pornit după ce săptămâna trecută un cunoscut activist civic l-a așteptat pe Robert Negoiță la Tribunalul București cu un test rapid de cocaină și l-a provocat să îl facă. În mod surprinzător, două linii au apărut în caseta albă de test, lucru echivalent cu un test pozitiv. Ulterior, edilul a decis să meargă la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru a face teste de laborator, prin prelevarea unui test de urină (acestea determină prezența cocainei în organism până la 3-4 zile de la consum).

„Domnul meu, în viaţa mea nu am consumat astfel de substanţe. Nu-i frumos să umblaţi cu prostii d-astea”, au fost vorbele lui Robert Negoiţă, atunci când testul rapid a ieșit pozitiv.

În prezent, primarul Sectorului 3 este vizat într-o anchetă a DNA și și-a reluat activitatea de primar după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia depusă la măsura controlului judiciar pe cauţiune. Acesta este anchetat pentru că ar fi construit din banii primăriei și ar fi asfaltat un drum de legătură, în valoare de 900.000, spre a servi scopurilor imobiliare ale fratelui său, un cunoscut om de afaceri. Totodată, el ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz, arată news.ro.