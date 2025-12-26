Antena Căutare
Elena Udrea a împlinit 52 de ani. Mesajul cu subînțeles transmis de ziua ei de naștere: „Aș da timpul înapoi?”

În a doua zi de Crăciun, Elena Udrea și-a sărbătorit ziua de naștere. Fostul Ministru al Turismului a făcut o retrospectivă a celor 52 de ani și fără să intre în detalii, a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat în perioada din detenție.

Publicat: Vineri, 26 Decembrie 2025, 18:04 | Actualizat Vineri, 26 Decembrie 2025, 18:12
Elena Udrea și-a sărbătorit prima zi de naștere acasă după eliberarea din închisoare | Hepta & Profimedia

Elena Udrea și-a sărbătorit prima zi de naștere acasă după eliberarea din închisoare. Fostul ministru al Turismului a împlinit 52 de ani și a ales să își marcheze aniversarea într-un cadru discret, departe de lumina reflectoarelor, alături de familie și de persoanele apropiate, într-o perioadă pe care a descris-o drept una de reconstrucție personală.

Elena Udrea, prima zi de naștere acasă după eliberarea din închisoare. Ce mesaj a transmis

După o lungă absență din viața publică, Elena Udrea a transmis un mesaj public cu ocazia aniversării sale, în care a vorbit despre lecțiile dure ale ultimilor ani, despre libertate și despre recunoștință.

Mesajul, publicat într-un ton sobru, a fost mai degrabă o reflecție asupra drumului parcurs decât o celebrare propriu-zisă. Fosta politiciană a subliniat faptul că simplul gest de a-și petrece ziua de naștere acasă, în liniște, reprezintă pentru ea un motiv de profundă mulțumire.

Citește și: Fiica Elenei Udrea a împlinit șapte ani. Cum a apărut fostul politician la petrecerea micuței Eva Maria

În mesajul de aniversare, Udrea a vorbit și despre răbdare și despre capacitatea de a merge mai departe, chiar și după cele mai dificile încercări. Ea a lăsat să se înțeleagă că perioada petrecută în detenție a fost una de introspecție și că singurul lucru pe care îl regretă este absența din viața fiicei sale.

„O viață cat 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-as opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-as face diferit. Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei…

Eu am urmat un vis. S-a terminat? Adevaratele chemări nu se termină până nu se împlinesc.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit și, pentru ca mi-a dat puterea să trec prin toate încercările.

Îti mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi, de ziua mea, sunt din nou o mamă fericită!

Vă mulțumesc celor care nu ați uitat, care, în toți anii în care eu am lipsit, voi ați continuat să îmi trimiteți mesaje cu gândurile voastre bune!

Vă mulțumesc tuturor pentru urările frumoase!”, a trasmis Elena Udrea pe contul ei de Facebook, cu ocazia zilei ei de naștere.

Unde lucrează Elena Udrea, după ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni

După ce a ieșit din închisoare, Elena Udrea a preferat să stea cu fiica ei și să recupereze timpul pe care l-au pierdut. Acum, că Eva Maria a început școala, fostul ministru s-a pus pe treabă.

Citește și: Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet. Cât costă accesoriul exotic și ce brand este

„Am stat o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. Mi-am făcut destule în timp ce eram închisă. Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o sa îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate.

Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora.

Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine!”, a declarat Elena Udrea pentru cancan.ro.

