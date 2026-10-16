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Calendar ortodox 16 octombrie 2026. Cine a fost Sfântul Longhin, soldatul roman care a asistat la răstignirea lui Iisus

Pe 16 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, unul dintre personajele asociate, potrivit tradiției creștine, cu răstignirea și moartea Mântuitorului Iisus Hristos.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 08:50 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 08:51
Calendar ortodox 16 octombrie 2026. Cine a fost Sfântul Longhin, soldatul roman care a asistat la răstignirea lui Iisus | Shutterstock
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Viața sa este legată de momentul în care un ofițer roman ar fi recunoscut dumnezeirea lui Hristos, după ce a fost martor la evenimentele petrecute pe Golgota.

Povestea sfântului este considerată un exemplu de schimbare sufletească, curaj și statornicie în credință. După ce ar fi înțeles semnificația celor întâmplate la răstignire, Longhin ar fi ales să își schimbe viața și să mărturisească învățătura creștină.

Cine a fost Sfântul Longhin Sutașul

Potrivit tradiției bisericești, Longhin era un sutaș roman, adică un ofițer care conducea o unitate de soldați. Acesta s-ar fi aflat printre cei care au asistat la răstignirea lui Iisus Hristos și la fenomenele neobișnuite descrise în Evanghelii, petrecute în momentul morții Sale.

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Impresionat de cele văzute, Longhin ar fi mărturisit că Iisus era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Această recunoaștere a reprezentat, în tradiția creștină, începutul transformării sale spirituale.

Ulterior, potrivit relatărilor bisericești, sutașul a devenit creștin și a început să propovăduiască Evanghelia, asumându-și riscurile asociate mărturisirii noii sale credințe, arată crestinortodox.ro.

Minunea atribuită Sfântului Longhin

În tradiția ortodoxă este păstrată și o relatare despre o femeie oarbă care și-ar fi recăpătat vederea prin mijlocirea Sfântului Longhin Sutașul.

Această întâmplare este transmisă în cadrul tradiției hagiografice și este privită de credincioși ca o mărturie a puterii rugăciunii și a ajutorului pe care sfinții îl pot oferi celor aflați în suferință.

Povestea sfântului este asociată astfel nu doar cu mărturisirea credinței în Hristos, ci și cu nădejdea în ajutorul divin în momentele dificile ale vieții.

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Cum și-a încheiat viața Sfântul Longhin Sutașul

Potrivit tradiției bisericești, Longhin a fost prigonit pentru credința sa și a suferit moarte martirică deoarece a refuzat să renunțe la convingerile sale creștine. Prin statornicia de care ar fi dat dovadă în fața persecuțiilor, a devenit un simbol al curajului și al fidelității față de Dumnezeu.

Credincioșii îl cinstesc pentru mărturisirea sa și pentru hotărârea de a urma credința creștină, chiar și atunci când acest lucru ar fi însemnat să își piardă viața.

Este sărbătoare cu cruce roșie pe 16 octombrie?

Pomenirea Sfântului Longhin Sutașul din 16 octombrie nu este marcată, în mod obișnuit, cu cruce roșie în calendarul ortodox. Cu toate acestea, ziua rămâne un prilej de rugăciune și de reflecție asupra credinței, curajului și puterii de a-ți schimba viața.

În 2026, data de 16 octombrie cade într-o zi de vineri, zi în care credincioșii ortodocși respectă, în mod obișnuit, postul săptămânal. În această zi, cei care țin post se abțin de la alimentele de origine animală, potrivit rânduielilor bisericești și dezlegărilor prevăzute în calendar, arată doxologia.ro.

Pomenirea Sfântului Longhin Sutașul le amintește credincioșilor că adevărata credință presupune nu doar mărturisire, ci și curaj, consecvență și puterea de a rămâne statornic în fața încercărilor.

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