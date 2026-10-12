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De ce s-a întors Sfânta Parascheva acasă înainte să moară. Povestea ultimilor ani din viața ei

Viața Sfintei Cuvioase Parascheva este legată de credință, smerenie și sacrificiu.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 09:06 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 09:07
De ce s-a întors Sfânta Parascheva acasă înainte să moară. Povestea ultimilor ani din viața ei | hepta.ro
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Puțini cunosc însă povestea ultimilor ani din existența sa pământească, când, deși s-a întors în satul natal, Epivat, nimeni nu a mai recunoscut-o. Potrivit tradiției bisericești, sfânta și-a petrecut ultimele clipe în anonimat, fără să dezvăluie cine era cu adevărat.

Întoarcerea în satul natal, la porunca unui înger

După ani de nevoință petrecuți în locurile sfinte, inclusiv în pustiul Iordanului, Sfânta Parascheva ar fi primit în vis porunca unui înger de a se întoarce în patria sa. Mesajul era limpede: trebuia să revină în locul în care se născuse, pentru a-și încheia acolo călătoria pământească.

Deși își dorea să rămână în Țara Sfântă, tânăra a ascultat de voia lui Dumnezeu. S-a îmbarcat pe o corabie spre Constantinopol, apoi s-a întors în Epivat, localitatea sa natală, povestesc cei de la doxologia.ro.

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Potrivit relatărilor religioase, avea aproximativ 25 de ani când a revenit acasă. Părinții săi muriseră deja, iar averea familiei fusese împărțită săracilor înainte de plecarea ei în pelerinaj.

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De ce nu a mai recunoscut-o nimeni

Anii de post aspru, rugăciunile îndelungate și traiul în condiții grele îi schimbaseră înfățișarea. Oamenii din Epivat nu au mai recunoscut-o, iar Sfânta Parascheva nu și-a dezvăluit identitatea.

A ales să trăiască asemenea unei străine, departe de orice recunoaștere sau apreciere. Conform tradiției, în ultimii doi ani ai vieții, s-a dedicat în continuare rugăciunii și nevoinței.

Fără o casă proprie și fără bunuri materiale, s-ar fi adăpostit în apropierea Bisericii Sfinților Apostoli. Se spune că mânca foarte puțin, se ruga nopți întregi și își găsea odihna pe pământ sau pe o rogojină.

Sfârșitul vieții și descoperirea moaștelor

Sfânta Parascheva ar fi murit la aproximativ 27 de ani, în singurătate, fără ca oamenii din jur să știe cine fusese. Considerată o femeie sărmană și necunoscută, a fost înmormântată fără ceremonii speciale, arată ansamblulmitropolitaniasi.ro.

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Potrivit tradiției bisericești, trupul său a fost descoperit mai târziu, în urma unor împrejurări considerate miraculoase. Lângă acesta se afla trupul unui marinar decedat, iar, după ce rămășițele au fost scoase la iveală, credincioșii ar fi observat că trupul femeii rămăsese neputrezit. Astfel, comunitatea a ajuns să-i recunoască sfințenia.

Povestea ei a devenit, în timp, una dintre cele mai cunoscute din tradiția ortodoxă. Astăzi, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se află la Iași, unde atrag anual mulțimi de pelerini veniți să se roage și să-i ceară ajutorul.

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