Sărbătorile religioase importante din luna decembrie 2025. Calendarul creștin ortodox complet

Luna decembrie este una festivă. Iată ce sărbători creștine sunt notate în calendarul ortodox.

Mai sunt doar patru săptămâni și ajungem la finalul anului. Decembrie este o lună plină de emoții și simbolistică, care aduce unele dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine.

Citește și: Când se aprind luminițele de sărbători în București. Ce evenimente vor avea loc la aprinderea iluminatului festiv în Capitală

Ce zile de sărbătoare celebrăm în decembrie 2025 conform calendarului ortodox

A 12-a lună din calendarul Gregorian are 31 de zile și este încărcată spiritual, stând sub semnul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Până la finalul anului, creștinii ortodocși au câteva sărbători importante de celebrat, conform Observatornews.ro.

Articolul continuă după reclamă

Două dintre cele mai importante sărbători ale lunii decembrie sunt Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, și Crăciunul, pe 25 decembrie. Însă mai sunt și altele pe care le putem trata ca îndemnuri la rugăciune pentru pace interioară:

Citește și: Tradiții și obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ce datini păstrează creștinii pe 21 noiembrie

4 decembrie – Sfânta Muceniță Varvara

Una dintre cele mai respectate sfinte ale iernii, Sfânta Varvara este cunoscută ca protectoare împotriva fulgerelor și a morților neașteptate. În multe regiuni, gospodinele pregătesc „coliva Varvarei”, o tradiție păstrată de zeci de generații.

5 decembrie – Sfântul Sava cel Sfințit

O zi importantă în calendarul călugărilor și al pustnicilor, Sfântul Sava cel Sfințit este prăznuit cu slujbe speciale, mai ales în mănăstiri. Se spune că are puteri de izbăvire de boală și necazuri.

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae: Moș Nicolae, bucuria copiilor

Sărbătoare mare pentru români, Sf. Nicolae aduce tradițional dulciuri și cadouri în ghetuțele copiilor. În biserici are loc Liturghie cu fast, fiind unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății.

Pentru mulți români este și zi de onomastică – peste 800.000 de persoane își sărbătoresc numele.

Citește și: Ce rugăciune se rostește de Sfinții Mihail și Gavril. Marea sărbătoare este prăznuită pe 8 noiembrie

12 decembrie – Sf. Spiridon, făcătorul de minuni

Sfântul Spiridon este cunoscut pentru minunile sale și pentru ajutorul dat oamenilor aflați în nevoi. În tradiție, este considerat ocrotitor al bolnavilor și al celor aflați în situații limită. Multe lumânări sunt aprinse în această zi pentru alinare și vindecare.

20 decembrie – Sf. Ignatie Teoforul: începutul pregătirilor pentru Crăciun

Sfântul Ignatie este asociat cu vechile tradiții ale Ignatului, zi în care, în gospodăriile tradiționale, se tăia porcul pentru masa de Crăciun. În multe sate, obiceiul este încă păstrat, fiind însoțit de ritualuri și cântări specifice.

24 decembrie – Ajunul Crăciunului, zi de post aspru

Ajunul este una dintre cele mai importante zile ale Postului. Creștinii se pregătesc pentru Marea Sărbătoare prin rugăciune, mers la biserică și colinde. Copiii pornesc cu „Moș Ajunul”, un obicei păstrat mai ales în zona rurală.

Citește și: Există sau nu Moș Crăciun? Este bine sau nu să-ți minți copilul? Echilibrul dintre magie și adevăr

25 decembrie – Nașterea Domnului, una dintre cele 12 mari sărbători creștine

Crăciunul este momentul central al lunii decembrie. Bisericile se umplu încă de dimineață, iar slujba Nașterii Domnului reunește familiile în rugăciune. Este zi de bucurie, masă în familie, colinde și obiceiuri străvechi.

26 decembrie – Soborul Maicii Domnului

A doua zi de Crăciun este dedicată Maicii Domnului. Este o sărbătoare de mare însemnătate, mai ales pentru femeile care o consideră ocrotitoare și sprijin în momentele dificile.

27 decembrie – Sf. Arhidiacon Ștefan

Prima mare sărbătoare creștină a unui martir. Sfântul Ștefan este invocat de cei care au conflicte sau tensiuni în familie. Se spune că rugăciunea către el poate aduce împăcare și înțelegere.

Citește și: Mai sunt doar câteva zile până începe postul Crăciunului. Ce nu trebuie să faci în această perioadă

Calendar ortodox complet decembrie 2025

1 - L - Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul - Post

2 - M - †Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria; Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria; Sfântul Proroc Avacum; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Sfânta Muceniţă Miropia - Dezlegare la peşte

3 - M - †Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica - Post

4 - J - †Sfânta Muceniţă Varvara - Dezlegare la peşte

5 - V - †Sfântul Sava cel Sfinţit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie - Post

6 - S - †Sfântul Ierarh Nicolae - Dezlegare la peşte

7 - D - †Sfânta Muceniţă Filofteia

8 - L - Sfântul Cuvios Patapie - Post

Citește și: Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion 2026. Ce spun meteorologii despre prognoza meteo de sărbători

9 M - Zămislirea Sfintei Fecioare Maria - Dezlegare la peşte

10 - M - Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf - Post

11 - J - Sfântul Daniil Stâlpnicul; Sfântul Luca cel Nou Stâlpnicul

12 - V - †Sfântul Spiridon al Trimitundei

13 - S - †Sfântul Ierarh Dosoftei - Dezlegare la peşte

14 - D - Sfinţii Mucenici Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie

15 - L - Sfântul Mucenic Elefterie; Sfintele Muceniţe Antia şi Suzana - Post

16 - M - Sfântul Proroc Agheu - Dezlegare la ulei şi vin

Citește și: Zilele libere din luna decembrie 2025. Când se pot bucura angajații și elevii de minivacanțe legale

17 - M - Sfântul Proroc Daniel - Post

18 - J - †Cuviosul Daniil Sihastru - Dezlegare la peşte

19 - V - Sfântul Mucenic Bonifaţie; Cuviosul Grichenţie; Sfântul Trifon şi Cuvioasa Aglaia - Post

20 - S - †Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdptor de la Sâmbăta de Sus; Sfântul Mucenic Ignaţie Teoforul

21 - D - Sfânta Iuliana; Sfântul Temistocle

22 - L - †Sfântul Ierarh Petru Movila - Post

23 - M Sfinţii 10 mucenici din Creta - Dezlegare la ulei şi vin

24 - M - Sfânta Muceniţă Eugenia; (Ajunul Craciunului)

Citește și: Rugăciune puternică pentru limpezirea minții închinată Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Ce trebuie să rostești

25 - J - †Crăciunul - Naşterea Domnului

26 - V - †Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana - Harţi

27 - S - †Sfântul Arhidiacon Ştefan

28 - D - Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia

29 - L - Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

30 - M - Sfânta Muceniţă Anisia

31 - M - †Sfânta Cuvioasa Melania Romana