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Cine a fost Sfântul Ioan Evanghelistul, pomenit pe 26 septembrie. De ce este numit „ucenicul iubit” al lui Iisus

Pe 26 septembrie e pomenit Sfântul Ioan Evanghelistul, sărbătoare numită oficial Mutarea la Domnul a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, adică trecerea sa din această viață.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 15:04
Sfântul Ioan Evanghelistul a avut un rol important în Biblie | Shutterstock
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Potrivit tradiției creștine, Sfântul Ioan a decedat la Efes, în timpul domniei împăratului Traian, la o vârstă înaintată.

Biserica spune că, la scurt timp după îngroparea sa, trupul Apostolului nu a mai fost găsit în mormânt.

Ceea ce a dat naștere credinței că a fost mutat în chip minunat la cer, scrie Doxologia.

Din acest motiv, sărbătoarea de pe 26 septembrie poartă denumirea de Mutarea la Domnul, deși Sfântul Ioan e pomenit și pe data de 8 mai.

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Cine a fost Sfântul Ioan Evanghelistul, pomenit pe 26 septembrie

Potrivit credinței creștine, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan s-a născut în Betsaida Galileei și a fost fiul lui Zevedeu și al Salomeei. Avea un frate, Iacov, iar amândoi se ocupau cu pescuitul.

Când Zevedeu și fiii săi se aflau la Marea Tiberiadei, Mântuitorul a venit la ei și i-a chemat pe Ioan și pe Iacov să-L urmeze, scrie Libertatea.

Din acel moment, Ioan a rămas alături de Hristos până la Răstignire. Împreună cu Petru și Iacov, a fost martor la învierea fiicei lui Iair și la Schimbarea la Față a Domnului. Tot el e identificat în tradiția creștină drept „ucenicul iubit” al lui Iisus, menționat în Evanghelia după Ioan, scrie Creștin Ortodox.

În timpul Cinei celei de Taină, acest ucenic și-a plecat capul la pieptul lui Iisus, într-unul dintre cele mai cunoscute momente care ilustrează apropierea sa de Mântuitor.

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Ioan a fost și unul dintre puținii ucenici care au rămas alături de Hristos în timpul Răstignirii. Evanghelia după Ioan relatează că „ucenicul iubit” se afla lângă Cruce împreună cu Maica Domnului.

Tradiția Bisericii îl identifică pe acest ucenic cu Apostolul Ioan și spune că acesta a avut grijă de Sfânta Fecioară Maria până la Adormirea ei.

De ce Sfântul Ioan Evanghelistul e numit „ucenicul iubit” al lui Iisus

Expresia „ucenicul pe care îl iubea Iisus” apare de mai multe ori în Evanghelia după Ioan. Evanghelia nu îi menționează însă numele în aceste pasaje, iar identificarea sa cu Ioan aparține tradiției creștine.

Un alt episod important are loc după Învierea lui Hristos, când Maria Magdalena a venit la ucenici și le-a spus că piatra fusese ridicată de la mormânt și că trupul Domnului nu mai era acolo. Petru și „celălalt ucenic” au pornit imediat spre mormânt, scrie Creștin Ortodox.

Potrivit tradiției creștine, „celălalt ucenic” e tot Ioan. El a ajuns primul la mormânt, s-a aplecat și a văzut giulgiurile, însă a așteptat înainte de a intra.

Evanghelia nu precizează motivul pentru care nu a intrat imediat, astfel că explicații precum frica sau respectul față de Petru țin de interpretarea ulterioară și nu sunt menționate în textul biblic.

Ce ar fi făcut Sfântul Ioan după Înălțarea Domnului și Adormirea Maicii Domnului

După Înălțarea Domnului și Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a mers la Efes, în Asia Mică. Acolo, a propovăduit credința creștină și a contribuit la răspândirea Evangheliei.

În timpul împăratului Domițian (81-96), potrivit tradiției Bisericii, Ioan a fost exilat pe insula Patmos. Șederea sa acolo a fost asociată cu scrierea Apocalipsei, cartea care încheie Noul Testament. Chiar Apocalipsa menționează că Ioan se afla pe insula Patmos atunci când a primit viziunile descrise în carte.

După moartea lui Domițian, în anul 96, împăratul Nerva a ajuns la tron, iar tradiția spune că Sfântul Ioan s-a întors la Efes. Acolo și-a continuat activitatea misionară, iar tradiția creștină îi atribuie redactarea Evangheliei după Ioan și a celor 3 Epistole care îi poartă numele.

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Potrivit tradiției Bisericii, Sfântul Ioan a fost singurul dintre cei Doisprezece Apostoli care a murit de moarte naturală, în timpul împăratului Traian (98-117). Înainte de sfârșitul vieții sale, ar fi rânduit mai mulți episcopi și preoți și și-ar fi pregătit ucenicii pentru continuarea misiunii creștine.

De ce este pomenit Sfântul Ioan pe 26 septembrie

În calendarul ortodox, data de 26 septembrie e dedicată Mutării la Domnul a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Denumirea face trimitere la tradiția potrivit căreia trupul său ar fi fost mutat în chip minunat după îngropare, scrie Basilica.

Sfântul Ioan mai e prăznuit și pe 8 mai. În această zi e amintită o altă tradiție legată de mormântul său din Efes. Potrivit acesteia, din mormânt ieșea în fiecare an o pulbere albă, numită de creștinii din acea zonă mană.

Tradiția spune că pulberea era folosită pentru vindecarea diferitelor neputințe și că acest fenomen s-ar fi repetat anual până la cucerirea Efesului.

Pentru învățăturile și scrierile sale, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan mai e numit Cuvântătorul de Dumnezeu sau Bogoslovul, adică Teologul.

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