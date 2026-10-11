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Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”

La începutul etapei a șasea de Asia Express, Irina Fodor a reușit să-i sperie puțin pe concurenți cu anunțul său. Echipele de pe Drumul Mătăsii vor avea parte de un detaliu care le va îngreuna cursa.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Duminica, 11 Octombrie 2026, 20:11 | Actualizat Duminica, 11 Octombrie 2026, 20:11
Irina Fodor a făcut anunțul pe care concurenții Asia Express nu voiau să-l audă | Antena 1
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La careu, Irina Fodor le-a povestit concurențlor despre Dinastia Han, care a început să scrie istoria în Secolul al III-lea î.Hr. După ce prezentatoarea le-a explicat concurenților prima misiune din bucata Chinei pe care urmează să o descopere, le-a oferit plicurile și nimic în plus, deși ei așteptau dispozitivele care i-au ajutat până acum la comunicare.

Irina Fodor a făcut anunțul pe care concurenții Asia Express nu voiau să-l audă. Cum se îngreunează cursa: „Ne-a dat daună totală”

„Nu mai avem translator. Facem semne. Seara la cazare îl aveți”, le-a spis Irina Fodor.

Până în etapa a șasea, concurenții au beneficiat de ajutorului unui translator din limba engleză în limba chineză, pentru a se putea înțelege cu localnicii. Din etapa a șasea, ajutorul va fi prezent doar la cazare. „Ne-a dat daună totală!”, a spus Loredana Chivu după vestea Irinei Fodor.

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Prezentatoarea le-a explicat că după ce au depășit prima jumătate a competiției, cursa trebuie să devină mai dificilă, deoarece la finalul sezonului o singură echipă va câștiga trofeul.

„Suntem totuși într-o cursă, iar la finalul acestei curse există o singură echipă câștigătoare. Este normal ca de la jumătatea cursei să se înăsprească un pic condițiile, să ne împingem și mai mult limitele, să descoperim și mai multe calități pe care nu le-am folosit până acum. Aceasta fiind una dintre ele: comunicarea nonverbală. Așadar, veți avea translatorele seara, în momentul în care vă cazați, ca să reușiți să comunicați cu gazda, dar pe timpul zilei vă veți descurca pe persoană fizică!”, le-a explicat Irina Fodor în emisia de Asia Express de pe 11 octombrie, show care face parte din programul TV Antena 1.

Etapa a șasea a competiției a adunat la start 6 echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. La începutul sezonului 9 s-au mai aflat și: What’s UP și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă și Cheloo și Mihai Ban, care au fost eliminați.

Irina Fodor și concurenții Asia Express

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY duminică de la 20:00 și luni, marți și miercuri de la 20:30.

Diseară, la Asia Express, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă ajung într-o ipostază total neașteptată: „Plecăm dușmance?”... Concurenții Asia Express, puși să mănânce scorpioni prăjiți și larve! Reacțiile lor au spus totul: „Am simțit că mor”...

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