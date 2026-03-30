Tradiții și obiceiuri de Florii. Ce nu trebuie să faci în Duminica Floriilor

Descoperă tradițiile de Florii: semnificația ramurilor de salcie, ce să faci cu ele după sfințire și obiceiurile de evitat pentru o zi binecuvântată și plină de protecție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 16:40
Tradiții și obiceiuri de Florii. Ce nu trebuie să faci în Duminica Floriilor

Sărbătoarea Floriilor marchează un eveniment foarte important pentru credincioșii ortodocși: intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, înainte de Patimile Sale.

Tradiții și obiceiuri de Florii

Duminica Floriilor este prilej de bucurie și de celebrare, dar aduce și vești bune pentru credincioși. În această zi, cei care țin postul Paștelui primesc dezlegare la pește, după ce în perioada Postului Paștelui au avut restricții alimentare. De altfel, în unele regiuni, peștele poate fi consumat și de Buna Vestire, însă ziua Floriilor este specială prin tradițiile care o însoțesc.

Odată cu sărbătoarea, credincioșii duc la biserică ramuri de salcie pentru a fi sfințite. Aceste ramuri au o semnificație deosebită: simbolizează biruința și protecția, amintind de ramurile de finic pe care mulțimea le-a așternut în fața lui Hristos la intrarea Sa în Ierusalim.

După ce sunt sfințite, ramurile de salcie sunt așezate acasă la icoane, la uși sau la ferestre, pentru a proteja familia și gospodăria pe tot parcursul anului. Tradiția populară spune că aceste crenguțe aduc belșug și sănătate în locuință și că trebuie păstrate până la următoarea sărbătoare de Florii.

Este important de reținut că ramurile sfințite nu trebuie aruncate la gunoi după ce se usucă. Conform credinței populare, ele trebuie îngropate în pământ, pentru a reveni în natură și a aduce protecție și fertilitate. Unele comunități le agață în grădină sau le folosesc la ritualuri agricole, considerând că astfel se va asigura rod bogat pentru recoltă.

Ziua de Florii este extrem de importantă și pentru că are o slujbă specială, diferită de Liturghiile obișnuite de duminică. Tradiția bisericească spune că fiecare credincios ar trebui să se împărtășească cu Trupul și Sângele Domnului în această zi, ca semn al pregătirii sufletești pentru Săptămâna Patimilor și Paște. La sfârșitul slujbei, preoții împart ramurile de salcie sfințite, pe care credincioșii le iau acasă și le așează cu grijă.

În multe zone din țară, tradițiile legate de Florii includ și alte obiceiuri: credincioșii își împodobesc casele cu flori, se fac rugăciuni speciale pentru sănătate și prosperitate. Se spune că ramurile de salcie protejează și animalele din gospodărie.

Florii nu reprezintă doar un moment de bucurie spirituală, ci și un prilej de păstrare a tradițiilor străvechi, de protejare a gospodăriei și de pregătire sufletească pentru Sărbătoarea Paștelui. Prin respectarea acestor obiceiuri, credincioșii îmbină credința, cultura și simbolurile naturii, menținând vii practicile moștenite de la strămoși.

Ce nu e indicat să faci în Ziua de Florii

De Florii nu este bine să arunci ramurile sfințite; după ce se usucă, ele trebuie îngropate în pământ pentru a aduce belșug și protecție. Este recomandat să eviți certurile și conflictele, deoarece energiile negative pot atrage ghinion în casă și în familie.

De asemenea, nu este indicat să te apuci de treburi grele sau de muncă excesivă în gospodărie, ziua fiind dedicată rugăciunii și momentelor petrecute alături de cei dragi. Participarea la Sfânta Liturghie este esențială, iar împărțirea ramurilor sfințite la finalul slujbei aduce binecuvântare și protecție întregii gospodării.

În ceea ce privește postul, chiar dacă există dezlegare la pește, este important să respecți regulile și să nu consumi alimente interzise fără motiv, pentru a păstra tradiția și semnificația spirituală a zilei.

