Incident complet neașteptat la metroul din București. La stația Piața Unirii, un bărbat a lovit cu putere un agent de pază, chiar în figură. Află informații despre acest incident.

Sâmbătă, pe 1 noiembrie 2025, la orele serii, un incident șocant a avut loc la una dintre cele mai aglomerate stații de metrou din București. Un agent de pază a fost lovit în față cu omultă putere de un bărbat. Poliția s-a sesizat și a intervenit imediat. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Agent de pază lovit direct în față de un bărbat, la stația de metrou Piața Unirii din București

Sâmbătă, pe data de 1 noiembrie 2025, în jurul orei 21:00, un bărbat în vârstă de 37 de ani a început să se certe cu un agent de pază în vârstă de 57 de ani. Se pare că bărbatul mai tânăr nu s-a rezumat doar la vorbe, ci a ajuns chiar să îl lovească direct în față pe angajatul însărcinat cu paza pe peron. Numeroase persoane au fost martore. Un călător a filmat totul, iar clipul video a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții.

Imediat după incident, agentul de pază a mers la cea mai apropiată secție de poliție și a depus plângere. Cercetările în acest caz sunt făcute de Brigada de Poliție pentru Transportul Public-Serviciul de Poliție Metrpu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub acțiunea săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, a informat adevarul.ro.

„Din investigațiile efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porților de acces, în urma unor divergențe verbale între agentul de pază, un bărbat, în vârstă de 57 de ani și un alt bărbat de 37 de ani, cel din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază”, a transmis Poliția Capitalei.

Cineva a filmat totul și a publicat imaginile pe internet, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Unii au presupus că agentul de pază ar fi lovit primul, iar omul ar fi reacționat, alții au fost de părere că gardianul a fost victima unor violențe nejustificate. Discuțiile s-au extins până la ideea de a stabili dacă cetățeanul filmat este român sau nu. Oamenii legii vor analiza atent imaginile surprinse de camerele de filmat, vor stabili cine este cu adevărat vinovatul și vor acționa în consecință.