Alertă seismică în România după evenimentele din această noapte! Cum interpretează specialiștii mișcările produse pe teritoriul țării noastre

Activitatea neobișnuită de noaptea trecută poate fi un semnal de alarmă pentru cetățeni. Au fost câteva mișcări la intervale scurte de timp, iar două dintre cutremure au avut aceeași intensitate.

Referitor la faptul că aceste seisme se produc mai mult noaptea, Gheorghe Mărmureanu, cea mai cunoscută și respectată voce în domeniu, declara în urmă cu ceva vreme că au fost căutate explicații pentru aceste evenimente.

”E o pură întâmplare, să știți! ”, explica Mărmureanu pentru HotNews.ro. ”Și noi am avut un proiect de cercetare pe tema asta, cu care ne-am omorât 5 ani de zile. Dar nu am ajuns la o concluzie clară”, adauga Mărmureanu. ”Au fost luate fazele lunii din ultimii 800-900 de ani, s-au făct calcule, dar am ajuns la concluzia că e hazardat să legi fazele lunii de producerea cutremurelor. Nu găsisem o corelație directă evidentă între fazele lunii și cutremure. Pur și simplu nu avem o explicație. Este doar Întâmplarea!”, spune dl. Mărmureanu. În plus, sublinia directorul onorific al Institutului pentru Fizica Pământului, noi avem zona Vrancei, care e altceva. ”E un cu totul alt sistem. Nu se potrivește cu niciun sistem tectonic ceea ce e în Turcia, Italia, Franța sau SUA”.

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, primul cutremur s-a produs la ora 00.18, în judeţul Vrancea. Seismul cu magnitudinea 2.6 pe scara Richter s-a produs la adâncimea de 122 de kilometri, în apropierea oraşelor Odobeşti (43 km), Râmnicu Sărat (49 km), Nehoiu (49 km), Panciu (51 km) şi Buzău (53 km).

După jumătate de oră, un cutremur tot cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs în judeţul Vrancea, la adâncimea de 105 kilometri.

La ora 1.25, în judeţul Buzău, s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea 2,8, la adâncimea de 114 kilometri.