La 69 de ani, Baciul Vasilică din Pianu de Sus, județul Alba, continuă o meserie pe care o practică de mai bine de jumătate de secol.

Are 69 de ani și păzește singur mii de oi în munți. Suma fabuloasă cu care ar plăti pe cineva să-l ajute | captura youtube

Pentru el, ciobănia nu este doar o ocupație, ci un mod de viață. În fiecare vară urcă în Munții Godeanu, în zona Gârdomanu, unde ajunge să aibă grijă de mii de oi aproape fără ajutor.

Are 69 de ani și păzește singur mii de oi în munți

Oierul povestește că a început să lucreze cu animalele după armată, când avea doar câteva zeci de oi. În timp, turma a crescut, iar pasiunea pentru această meserie a rămas aceeași. Anul acesta a avut aproximativ 2.500 de oi la munte, în timp ce alte câteva sute au rămas acasă.

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Una dintre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă este lipsa oamenilor dispuși să lucreze la stână. Deși este pregătit să ofere un salariu consistent unui cioban serios, spune că găsirea unui om de încredere este extrem de dificilă. În anumite situații, plata poate ajunge la câteva mii de lei pe lună, alături de masă și alte beneficii.

Secretul unei turme uriașe

Cum reușește un singur om să gestioneze un număr atât de mare de oi? Un rol important îl au berbecii, pe care ciobanul îi numește „batali”. Aceștia sunt aleși cu grijă și obișnuiți să conducă turma. Cu clopote la gât, berbecii pornesc înainte, iar oile îi urmează.

Baciul Vasilică are și 23 de câini care îl ajută să supravegheze turma și să țină la distanță animalele sălbatice. Printre cele mai periculoase momente pe care le-a trăit la munte se numără o noapte în care o ursoaică a intrat de trei ori printre oi. Animalul, însoțit de pui, a revenit în repetate rânduri, însă câinii și intervenția ciobanului au făcut-o să se retragă.

Oierul acordă o atenție deosebită și rasei animalelor. Spune că își păstrează turma pe aceeași linie genetică de aproximativ trei decenii și evită să amestece rasele, bazându-se pe experiența acumulată în zeci de ani.

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În ceea ce privește bolile animalelor, Baciul Vasilică este de părere că soluția trebuie analizată de la caz la caz și susține că animalele bolnave ar trebui izolate și tratate, în loc ca întreaga turmă să fie sacrificată.

Meseria continuată de generația următoare

Pasiunea pentru oi nu s-a oprit la el. Fiul său continuă aceeași meserie și are, la rândul lui, o turmă de aproximativ 2.000 de oi. Cei doi își păstrează însă turmele separate și își gestionează gospodăriile independent, arată cei de la revista-ferma.ro.

Chiar dacă munca este grea, piața este dificilă, iar oamenii care vor să muncească la stână sunt tot mai puțini, Baciul Vasilică nu se gândește să renunțe. Pentru el, după 55-56 de ani petrecuți printre oi, viața fără turmă ar fi greu de imaginat.

La întrebarea dacă va lăsa vreodată ciobănia, răspunsul său este categoric: „La oi nu renunț până mor. Până atunci, nu.”