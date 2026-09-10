Maia Morgenstern a vorbit cu sinceritate despre relația pe care o are cu actorul Claudiu Istodor, o poveste care a trecut prin mai multe etape de-a lungul anilor.

Cei doi au fost căsătoriți, s-au despărțit la un moment dat, însă viața i-a adus din nou unul lângă celălalt. Astăzi, chiar dacă nu mai vorbesc despre relația lor în aceiași termeni ca în trecut, cei doi continuă să trăiască împreună.

Maia Morgenstern, dezvăluire neașteptată despre relația cu Claudiu Istodor: „40 de ani cu suspendare”

Povestea lor a început încă din perioada studenției. Maia Morgenstern a povestit că, la facultate, Claudiu Istodor era cu un an mai mare decât ea. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc într-o perioadă în care viața era mult diferită, iar contextul în care s-au apropiat nu a fost unul lipsit de provocări.

Actrița și-a amintit inclusiv de un episod din tinerețe, când a plecat de acasă și s-a refugiat în căminul studențesc. Ulterior, s-a căsătorit cu Claudiu Istodor și s-a întors acasă, într-un moment în care aștepta venirea pe lume a copilului lor.

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Privind retrospectiv, Maia Morgenstern vorbește despre această perioadă cu umor, dar și cu o anumită doză de nostalgie. Într-un mod caracteristic ei, a descris relația printr-o formulare care spune multe despre parcursul lor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare.”

Deși au avut parte și de perioade în care drumurile lor s-au separat, legătura dintre Maia Morgenstern și Claudiu Istodor nu s-a rupt definitiv. Astăzi, cei doi locuiesc din nou împreună, iar experiențele prin care au trecut de-a lungul timpului par să fi schimbat felul în care privesc relația.

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Claudiu Istodor i-a transmis, de asemenea, un mesaj în cadrul momentului televizat, semn că între cei doi există în continuare o legătură puternică, construită în decenii de experiențe comune.

Familia Maiei Morgenstern, între copii, nepoți și legături puternice

Dincolo de cariera impresionantă, familia ocupă un loc important în viața Maiei Morgenstern. Actrița este mamă și bunică, iar relația cu cei apropiați pare să fie una dintre sursele sale importante de energie.

Fiul său, Tudor, are 42 de ani, iar Maia Morgenstern a vorbit cu multă căldură despre faptul că se bucură să petreacă timp alături de nepoțelul său, în vârstă de un an. Actrița a mărturisit că se joacă împreună și că este pregătită pentru toate provocările pe care le aduce rolul de bunică.

În familie există și Ana Isadora Băltățeanu, fiica sa, despre care Maia vorbește ca despre o persoană apropiată, dar și ca despre o adevărată confidentă.

Actrița și-a amintit și de propria copilărie și de felul în care a fost crescută. Tatăl său, matematician, era o fire severă și directă, în timp ce mama era mai degrabă cea care păstra echilibrul emoțional al familiei. Maia Morgenstern spune că mama sa era o femeie care iubea să călătorească și care a avut o personalitate puternică.

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Astăzi, rolul de bunică pare să-i ofere Maiei Morgenstern o altă perspectivă asupra vieții. Cu aceeași energie care a însoțit-o de-a lungul carierei, actrița spune că se pregătește pentru aventurile care vin odată cu creșterea nepoților și se bucură de fiecare moment petrecut alături de familie.