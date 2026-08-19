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Au sfidat rechinii pentru o fotografie virală. Influencerii care au plătit scump pentru „selfie-ul suprem”

Influencerii se apropie tot mai mult de rechini pentru fotografii spectaculoase. Biologii marini avertizează asupra pericolelor și explică de ce moda selfie-urilor poate fi riscantă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 20:33 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 20:35
Au sfidat rechinii pentru o fotografie virală. Influencerii care au plătit scump pentru „selfie-ul suprem” | Shutterstock
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O nouă modă a stârnit un val de reacții în mediul online. Amatorii de celebritate și de imagini spectaculoase par dispuși să își asume riscuri tot mai mari pentru a obține fotografia perfectă. Înotul și fotografiatul alături de rechini au devenit tot mai populare, însă specialiștii avertizează că astfel de experiențe pot avea consecințe serioase.

În ultima perioadă, au apărut tot mai multe imagini și videoclipuri în care turiștii și influencerii se apropie foarte mult de rechini, uneori chiar pentru a obține un selfie spectaculos. Biologii marini sunt sceptici în privința acestei tendințe și atrag atenția că apropierea excesivă de animale sălbatice poate fi periculoasă atât pentru oameni, cât și pentru rechini.

Tururile în care rechinii sunt hrăniți pentru a se apropia de turiști

În anumite zone turistice au început să fie organizate excursii și sesiuni de scufundări în timpul cărora participanții pot observa rechinii de aproape. Problema apare atunci când animalele sunt hrănite intenționat pentru a fi atrase în apropierea turiștilor.

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O astfel de situație poate modifica comportamentul natural al rechinilor și poate crea condiții favorabile pentru incidente. Specialiștii susțin că animalele sălbatice trebuie observate de la o distanță sigură, fără ca oamenii să încerce să le atingă sau să le provoace.

Un caz care a atras atenția s-a petrecut pe coasta Braziliei, în luna aprilie. Dalazen, originară din São Paulo, participa la o excursie de scufundări alături de rechini când a simțit brusc o presiune puternică asupra piciorului. La scurt timp, și-a dat seama că fusese mușcată de un rechin.

„Mi-am păstrat calmul pentru că știam că nu mă pot lupta cu el”, ar fi declarat vedeta într-un interviu citat în presa internațională. Experiența i-a lăsat urme vizibile, iar ulterior aceasta a povestit că momentul a fost unul extrem de înfricoșător.

Biologii marini avertizează asupra pericolului

Deși atacurile rechinilor asupra oamenilor sunt rare, biologii marini atrag atenția asupra numărului tot mai mare de videoclipuri în care utilizatorii se apropie periculos de mult de aceste animale.

Rechinii nu atacă oamenii în mod obișnuit, iar multe dintre mușcăturile raportate sunt asociate cu reacții defensive sau exploratorii. Atunci când un om intră prea aproape de un animal sălbatic, acesta poate percepe prezența ca pe o amenințare.

În plus, interacțiunile repetate cu oamenii pot provoca stres animalelor și le pot modifica comportamentul natural. Specialiștii recomandă ca rechinii să fie observați de la distanță și ca turiștii să respecte regulile stabilite de operatorii specializați.

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