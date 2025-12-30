Boboteaza 2026. Programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București și informații utile pentru cei care vor Agheasma Mare

Descoperă programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București pentru Boboteaza 2026 și informații utile pentru creștinii care vor să primească Agheasma Mare, pe 6 ianuarie.

Pe 6 ianuarie 2026 creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului, un eveniment important, la care sunt așteptați mii de participanți. În acest context, Biroul de Presă al Patriarhiei Române a oferit informații importante și utile pentru credincioși despre programul liturgic al sărbătoririi Botezului Domnului, de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, aflată pe Colina Patriarhiei. Descoperă în rândurile de mai jos informații despre Boboteaza 2026 și despre cum va putea fi luată Agheasma Mare.

Programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București pentru Boboteaza 2026. Când și cum pot creștinii să primească Agheasma Mare

În data de 6 ianuarie, în fiecare an, creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului, o importantă sărbătoare din calendar. Este momentul în care credincioșii pot lua Agheasma Mare, pe care o pot folosi tot anul, la sfaturile duhovnicului.

Astfel, Biroul de Presă al Patriarhiei Române a oferit informații importante și utile pentru credincioși despre programul liturgic al sărbătoririi Botezului Domnului, de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, aflată pe Colina Patriarhiei.

Între orele 8:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena;

Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă;

Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru, au informat cei de la Agerpres

În România, Boboteaza este ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă. În credința ortodoxă, pe 6 ianuarie a avut loc Botezul Domnului, atunci când Iisus Hristos a ales să se boteze în apele Iordanului, la vârsta de 30 de ani, cu ajutorul lui Ioan Botezătorul.

La Boboteaza 2026 se săvârșește o slujbă de sfințire a apelor în urma căreia se obține Agheasma Mare, despre care se spune că e bine să fie băută dimineața pe stomacul gol, până pe 14 ianuarie (adică până la Odovania praznicului Botezului Domnului), pentru curățire și întărire sufletească și trupească. Ulterior, restul de Agheasmă Mare este păstrat și se poate consuma și ulterior, la sfaturile duhovnicului. Se spune că Agheasma Mare alungă duhurile rele, ajută la videcarea bolilor sau a problemelor și la depășirea unor impasuri. După spusele preoților și a sfinților părinți, proprietatea principală a acesteia constă în faptul că apa respectivă nu se strică și nu se tulbură.