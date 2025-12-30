Antena Căutare
Home News Social Boboteaza 2026. Programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București și informații utile pentru cei care vor Agheasma Mare

Boboteaza 2026. Programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București și informații utile pentru cei care vor Agheasma Mare

Descoperă programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București pentru Boboteaza 2026 și informații utile pentru creștinii care vor să primească Agheasma Mare, pe 6 ianuarie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 12:20 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 17:55
Galerie
Descoperă totul despre Boboteaza 2026 și despre cum poți primi Agheasma Mare | hepta

Pe 6 ianuarie 2026 creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului, un eveniment important, la care sunt așteptați mii de participanți. În acest context, Biroul de Presă al Patriarhiei Române a oferit informații importante și utile pentru credincioși despre programul liturgic al sărbătoririi Botezului Domnului, de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, aflată pe Colina Patriarhiei. Descoperă în rândurile de mai jos informații despre Boboteaza 2026 și despre cum va putea fi luată Agheasma Mare.

Programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București pentru Boboteaza 2026. Când și cum pot creștinii să primească Agheasma Mare

În data de 6 ianuarie, în fiecare an, creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului, o importantă sărbătoare din calendar. Este momentul în care credincioșii pot lua Agheasma Mare, pe care o pot folosi tot anul, la sfaturile duhovnicului.

Citește și: Câte zile şi cum se bea corect Agheasma Mare de Bobotează. Greşeala pe care o fac mulți credincioși

Articolul continuă după reclamă

Astfel, Biroul de Presă al Patriarhiei Române a oferit informații importante și utile pentru credincioși despre programul liturgic al sărbătoririi Botezului Domnului, de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, aflată pe Colina Patriarhiei.

  • Între orele 8:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena;
  • Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă;
  • Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru, au informat cei de la Agerpres

În România, Boboteaza este ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă. În credința ortodoxă, pe 6 ianuarie a avut loc Botezul Domnului, atunci când Iisus Hristos a ales să se boteze în apele Iordanului, la vârsta de 30 de ani, cu ajutorul lui Ioan Botezătorul.

colaj foto cu patriarhul daniel si un cazan cu agheasma la bobotează
+1
Mai multe fotografii

La Boboteaza 2026 se săvârșește o slujbă de sfințire a apelor în urma căreia se obține Agheasma Mare, despre care se spune că e bine să fie băută dimineața pe stomacul gol, până pe 14 ianuarie (adică până la Odovania praznicului Botezului Domnului), pentru curățire și întărire sufletească și trupească. Ulterior, restul de Agheasmă Mare este păstrat și se poate consuma și ulterior, la sfaturile duhovnicului. Se spune că Agheasma Mare alungă duhurile rele, ajută la videcarea bolilor sau a problemelor și la depășirea unor impasuri. După spusele preoților și a sfinților părinți, proprietatea principală a acesteia constă în faptul că apa respectivă nu se strică și nu se tulbură.

Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat” De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: &#8220;L-au curățat&#8221;
Observatornews.ro Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Antena 3 Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani
Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Se schimbă total sistemul de asigurări de sănătate! Medicii de familie nu mai dau trimiteri. Bolnavii, acces la dosarul electronic
Se schimbă total sistemul de asigurări de sănătate! Medicii de familie nu mai dau trimiteri. Bolnavii, acces la...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou HelloTaste.ro
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x