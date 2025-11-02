Antena Căutare
Cum arată POS-uri pentru donații, instalate în Catedrala Mântuirii Neamului. Unul se află chiar la altar

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită duminică, 26 octombrie, în prezența a 2.500 de oficiali și a mii de credincioși, care au putut intra în biserică doar după plecarea invitaților.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 10:00 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 13:58
Mii de credincioși încă așteaptă să intre în Catedrala Mântuirii Neamului

Slujba a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Cum arată POS-uri pentru donații, instalate în Catedrala Mântuirii Neamului

Câteva persoane care au intrat în catedrală s-au declarat nemulțumite de faptul că în interior au fost instalate POS-uri pentru donații. Imaginile surprinse au fost postate pe TikTok, unde au strâns milioane de vizualizări.

După modelul marilor monumente din străinătate, în Catedrală au fost montate POS-uri pentru donații, unul fiind amplasat chiar la altar, notează ObservatorNews.ro.

„Ne-am gândit pentru cei care doresc în continuare să contribuie la lucrările care se vor desfăşura în continuare la clădirile anexă, poate şi la finisaje care mai sunt de rezolvat în interiorul Catedralei Naţionale să poată să contribuie prin aceste mijloace moderne”, a explicat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, între anii 2010 și 2025, în construcția Catedralei Mântuirii Neamului au fost investiți aproximativ 270 de milioane de euro, din care „peste 10%” au provenit din fonduri proprii.

Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului

În cursul nopții, la Catedrala Mântuirii Neamului au avut loc câteva incidente. Mii de credincioși se află încă acolo, așteptând să intre. Câțiva oameni au rupt rândurile, încercând să pătrundă în biserică.

Oamenii s-au revoltat în momentul în care Catedrala a fost închisă pentru curățenie și au forțat dispozitivul de ordine al jandarmilor. Rândul celor care așteptau, unii chiar de peste 13 ore, s-a rupt, iar mulțimea s-a îndreptat în grabă spre ușile catedralei. Între timp, jandarmii au reușit să îi calmeze pe credincioși și au restabilit ordinea.

În primele trei zile de la deschiderea Catedralei, aproximativ 100.000 de pelerini au trecut pragul lăcașului. Cum interesul rămâne ridicat, s-a decis ca biserica să rămână deschisă până pe 5 noiembrie, în loc de 31 octombrie, așa cum era stabilit inițial.

Citește și: Cât costă ceasul de aur pe care l-a purtat Gigi Becali la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea catedralei

Gigi Becali a mărturisit că a donat încă din fazele de început ale proiectului o sumă importantă – două milioane de euro.

Patriarhia Română a reacționat printr-un comunicat, precizând că „o parte din suma donată de domnul Becali pentru construirea Catedralei a fost alocată pentru plata proiectului de infrastructură și pentru realizarea unor studii tehnice de specialitate”, potrivit Fanatik.

În același comunicat se menționează că, potrivit Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, „bunurile care fac obiectul aporturilor nu pot fi revendicate ulterior”.

Astfel, patronul FCSB, Gigi Becali, nu poate solicita returnarea sumei donate.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică ortodoxă din lume, având o înălțime de 120 de metri și o suprafață totală de 38.000 de metri pătrați. Costurile construcției se ridică la aproximativ 270 de milioane de euro.

Lăcașul are o capacitate interioară cuprinsă între 5.000 și 8.000 de persoane, iar în exterior pot participa până la 100.000 de credincioși.

