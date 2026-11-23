Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 22 noiembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 19 noiembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 22 noiembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 26 noiembrie 2026 | Shutterstock/ AI

Joi, 26 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 22 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 25.114 de câștiguri in valoare totala de peste 2,38 milioane de lei.

Este un report la Joker de peste 2,6 milioane de lei, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de 1,38 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri după extragerea Loto de duminică, 22 noiembrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

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La tragerea Joker de duminica, 22 noiembrie 2026, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 230.489,49 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Targu Jiu.

Rezultate Loto la Joker din 22 noiembrie 2026: 14, 15, 29, 18, 25 +20

La tragerea Noroc de duminica, 22 noiembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 59.755,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Codlea, judetul Brasov si din Constanta.

Rezultate Loto la Noroc din 22 noiembrie 2026: 1 5 6 9 6 8 6

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 22 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus din 22 noiembrie 2026: 2 7 3 8 1 9

Rezultate la Loto 5 din 40 din 22 noiembrie 2026: 27, 12, 9, 20, 21, 6

Rezultate Loto la Super Noroc din 22 noiembrie 2026: 0 0 0 4 9 5

Rezultate la Loto 6 din 4 din 22 noiembrie 2026: 44, 23, 12, 37, 19, 18

Report la Joker la categoria I de peste 2,63 milioane de lei. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,38 milioane de lei. Report cumulat la Noroc de peste 1,38 milioane de lei

Joi, 26 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 22 noiembrie, Loteria Romana a acordat 25.114 castiguri in valoare totala de peste 2,38 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,38 milioane de lei (peste 445.400 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 259.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,63 milioane de lei (peste 492.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 159.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 893.500 de lei (peste 167.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 63.200 de lei (peste 11.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 581.300 de lei (peste 108.600 de euro).