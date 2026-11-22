Rezultatele loto la extragerile de azi, 22 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 22 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 22 noiembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO - Duminică, 22 noiembrie 2026: 2,31 milioane de lei report la Joker și 1,54 milioane de lei report la Loto 6/49

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 22 noiembrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 22 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 22 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 22 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 22 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 22 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 22 noiembrie 2026:

Report la Joker la categoria I de peste 2,31 milioane de lei. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,54 milioane de lei. Report cumulat la Noroc de peste 1,33 milioane de lei

Duminica, 22 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 19 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 13.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,41 milionane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,54 milioane de lei (peste 288.100 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 250.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 433.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 162.000 de lei (peste 30.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 130.900 de lei (peste 24.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 767.000 de lei (peste 143.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 564.200 de lei (peste 105.500 de euro).

La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 210.208,16 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea JOKER s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 52.820,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea LOTO 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 161.422 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, Sectorul 3.