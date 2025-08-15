Antena Căutare
Când s-ar putea relua programul Rabla. Bugetul ar fi redus la 200 de milioane de lei

Programele Rabla Plus și Rabla Clasic ar putea fi reluate din luna septembrie 2025, după ce au fost amânate mai multe luni.

Publicat: Vineri, 15 August 2025, 12:19 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 15:40
Reluarea vine însă cu o veste mai puțin bună pentru cei interesați: bugetul alocat de Guvern va fi semnificativ redus.

Când s-ar putea relua programul Rabla. Bugetul ar fi redus la 200 de milioane de lei

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va primi doar 200 de milioane de lei pentru perioada 2025–2030, sumă destinată exclusiv persoanelor fizice, potrivit observatornews.ro.

Aceasta reprezintă o scădere majoră față de planurile inițiale, când bugetul pentru prima fază a Programului Rabla 2025 era de 610 milioane de lei numai pentru sesiunea din acest an.

Documentul prevede că fondurile vor fi folosite pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente energetic.

Vouchere mai mici pentru beneficiari

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat deja că valoarea voucherelor Rabla va scădea.

„Suntem într-o situație economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Pentru persoane care își permit mașini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reușim să salvăm parte din program”, a explicat ministrul.

Suspendarea bruscă a programului Rabla 2025

Programul Rabla Auto 2025 a fost suspendat pe 18 iunie 2025, cu o zi înainte de începerea etapei pentru persoanele fizice — etapa cea mai așteptată de cumpărătorii interesați de mașini noi.

Amânarea a creat frustrare în rândul celor care își planificaseră achiziția cu ajutorul voucherelor.

Ce urmează pentru cei interesați

Dacă programul va fi reluat în septembrie, experții atrag atenția că numărul de beneficiari va fi mult mai mic decât în edițiile trecute, din cauza bugetului limitat.

În plus, reducerea valorii voucherelor înseamnă că sprijinul pentru achiziția de mașini electrice sau hibride va fi mai mic, iar cei care își doresc un astfel de vehicul vor trebui să suporte o parte mai mare din cost.

