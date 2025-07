După ce a fost anulat, programul Rabla 2025 se reia. Află care va fi valoarea noilor vouchere dar și câți bani vor primi șoferii care vor să caseze mașini vechi.

Informații importante pentru toți șoferii care doresc să acceseze programul Rabla în anul 2025. Inițial, în iunie, programul a fost suspendat chiar cu o zi înainte de demararea acestuia pentru personaele fizice. Recent, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a anunțat că programul Rabla 2025 se reia. Află care va fi valoarea noilor vouchere și câți bani vor primi șoferii care vor să caseze mașini vechi.

Programul Rabla 2025 se reia. Care va fi valoarea noilor vouchere. Câți bani vor primi șoferii care vor să caseze mașini vechi

Demararea programului Rabla 2025 a fost oprită în data de 18 iunie 2025, chiar cu o zi înainte de începerea înscrierilor pentru persoanele fizice. Decizia a fost una extrem de criticată mai ales de către dealerii auto, care oricum au înregistrat scăderi la vânzări în anul 2024, din cauza scăderii sumelor acordate pentru cei înscriși în programul Rabla.

Potrivit informațiilor oferite de cei de la hotnews.ro, din 2005 și până acum, prin programele Rabla au fost casate peste un milion de mașini vechi și s-au cumpărat peste 700.000 de mașini noi, șoferii ajungând să primească chiar și 10.000 de euro în vouchere.

Atunci când a fost anulat programul Rabla 2025, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a anunțat că va fi analizată situația și că va reveni cu informații.

Recent, în cadrul unui postări pe Facebook, politicianul a transmis faptul că progrmaul Rabla 2025 se reia, dar cu un buget de 200 de milioane de lei.

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reușit să salvăm programul Rabla persoane fizice.

În ultimele zile am primit sute de întrebări și am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele.

Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înțelegem cu toții ce investiții au fost făcute, că oamenii au dat deja avans și noi trebuie să gândim măsuri care să țină cont și impactul în economie.

Pentru anul viitor, rămân de avut mai multe discuții. Cea mai importantă discuție este despre analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele AFM. Viziunea noastră trebuie, pe termen mediu și lung, să se schimbe de la vouchere, la programe naționale cu impact pe mediu cuantificabil clar”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe pagina sa oficială de Facebook, care a mai explicat faptul că românii nu vor mai primi sume de până la 37.000 de lei, ci unele mai mici.

