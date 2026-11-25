Căsuțele în stil Hobbit din Porumbacu de Sus, județul Sibiu, au fost scoase la vânzare. Proprietatea cu opt dormitoare costă 656.600 de dolari.

Căsuțele Hobbit din România, scoase la vânzare! Cât costă proprietatea de poveste, cu acoperișuri de iarbă, din Transilvania | Instagram mansionsonig

Un colț de poveste din Transilvania atrage atenția prin arhitectura sa neobișnuită și peisajele care îl înconjoară. Mai multe căsuțe în stil Hobbit, construite în Porumbacu de Sus, județul Sibiu, au fost scoase la vânzare.

Căsuțele Hobbit din România, scoase la vânzare

Proprietatea pare desprinsă dintr-un univers fantastic, cu acoperișuri acoperite de iarbă, forme rotunjite și alei care șerpuiesc printre grădini. Prețul cerut pentru întregul domeniu este impresionant.

Cum arată proprietatea din Porumbacu de Sus

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Ansamblul imobiliar se remarcă prin designul inspirat de locuințele hobbiților, personajele îndrăgite din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien. Căsuțele au acoperișuri verzi, integrate în peisaj, și o arhitectură cu forme curbe, care le oferă un aspect aparte.

Proprietatea cuprinde opt dormitoare, distribuite în mai multe construcții. În jurul acestora se află un teren privat de aproximativ 5.000 de metri pătrați, amenajat cu alei și spații verzi. Întregul decor creează impresia unui refugiu retras, în care natura și arhitectura se completează reciproc.

Aspectul neobișnuit al clădirilor transformă acest loc într-o apariție aparte în peisajul turistic românesc. Spre deosebire de construcțiile tradiționale, căsuțele au fost concepute pentru a se integra vizual în mediul natural, iar acoperișurile acoperite cu vegetație contribuie la farmecul întregului ansamblu.

Cât costă căsuțele în stil Hobbit

Potrivit informațiilor din anunțul de vânzare, proprietatea este listată la prețul de 599.000 de euro. Dimensiunea terenului și numărul dormitoarelor oferă mai multe posibilități de utilizare pentru viitorul proprietar.

Domeniul ar putea fi transformat într-un refugiu turistic de tip boutique, destinat celor care își doresc o experiență diferită de cazare, departe de aglomerația orașelor. De asemenea, configurația sa îl poate face potrivit pentru o familie care își dorește o locuință neobișnuită, cu mult spațiu și intimitate.

Desigur, viitorii cumpărători vor trebui să analizeze caracteristicile construcțiilor, dotările și documentele proprietății înainte de a lua o decizie.

Unde se află proprietatea

Căsuțele sunt amplasate în Porumbacu de Sus, o localitate din județul Sibiu, situată la poalele Munților Făgăraș. Zona este apreciată pentru peisajele sale naturale și pentru apropierea de munte, fiind o destinație potrivită pentru cei care caută liniște și activități în aer liber.

Un alt avantaj menționat în prezentarea proprietății este distanța față de Sibiu. Localitatea se află la aproximativ 35 de minute de oraș, ceea ce oferă un echilibru între izolarea specifică unui refugiu rural și accesul către un important centru urban.

Cu arhitectura sa neobișnuită, terenul generos și amplasarea într-un cadru natural spectaculos, proprietatea din Porumbacu de Sus pare desprinsă dintr-o poveste. Pentru cei care visează la o locuință diferită sau la o afacere turistică aparte, domeniul ar putea reprezenta o oportunitate interesantă.