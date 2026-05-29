Rezultate Loto, 28 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,24 milioane de euro la tragerile de duminică, 31 mai

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 27,54 milioane de lei (peste 5,24 milioane de euro) la tragerile de duminică, 31 mai 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de joi, 28 mai 2026, la toate categoriile de joc.

Duminică, 31 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 28 mai, Loteria Română a acordat peste 20.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,54 milioane de lei (peste 5,24 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,57 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,45 milioane de lei (peste 468.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 92.500 de lei. La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 195.500 de lei (peste 37.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 744.700 de lei (peste 141.800 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 39.100 de lei. La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 226.200 de lei (peste 43.100 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 501.801,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Broșteni, județul Suceava.

Rezultate Loto la Joker, 28 mai 2026: 10, 19, 3, 45, 20 +10

Rezultate Loto la Noroc Plus, 28 mai 2026: 2, 8, 9, 0, 1, 1

Rezultate la Loto 5 din 40, 28 mai 2026: 33, 36, 11, 20, 14, 10

Rezultate Loto la Super Noroc, 28 mai 2026: 8, 8, 1, 7, 4, 6

Rezultate Loto la Noroc, 28 mai 2026: 0, 3, 3, 5, 3, 3, 4

Rezultate la Loto 6 din 49, 28 mai 2026: 19, 21, 35, 30, 13, 22